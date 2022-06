Podle obžaloby Denisa K. od 17. října do 4. listopadu 2019 v Plzni ve stanu u Seneckého rybníka opakovaně vykonala nechráněný pohlavní styk s Davidem A., narozeným v roce 1982, ač z lékařské zprávy venerologické ambulance věděla, že trpí pohlavní chorobou syfilis a zároveň chronickou hepatitidou typu C a měla proto pohlavní styky zakázané. Navíc se vyhýbala léčení, do Fakultní nemocnice v Plzni se dostavila až po opakovaných výzvách venerologické ambulance. „Úmyslně vydala jiného nebezpečí nákazy pohlavní nemocí, čímž spáchala přečin ohrožení pohlavní nemocí,“ uvedla státní zástupkyně Jana Korbelová.

Zájem o svatby je v Sokolově po pandemii veliký

Denisa K., kterou do soudní síně přivedla eskorta, vše stejně jako v přípravném řízení doznala. „Souhlasím se vším, co je v obžalobě. Hrozně mě to mrzí, ale už s tím nic nenadělám,“ řekla trojnásobná matka, který uzavřela se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu. Neprovádělo se tak žádné dokazování, žena tedy ani nevysvětlila, od koho se nakazila či proč vědomě ohrozila svého sexuálního partnera.

Díky dohodě vyvázla Denisa K., v minulosti už třikrát soudně trestaná, s velmi mírným potrestáním, pobyt za mřížemi si prodlouží jen o dva měsíce. Zároveň musí uhradit zhruba dva a půl tisíce korun zdravotní pojišťovně za léčbu Davida A. Verdikt je pravomocný.