„Osobu blízkou týral několik let. Několikrát ji fyzicky i psychicky napadl. Jednoho dne ji udeřil hlavou o zem, sedl jí na břicho a pak jí řekl, že lidi jako ona nemají na světě vůbec být,“ uvedl státní zástupce.

Předsedkyně senátu Kateřina Kubiasová ve čtvrtek obžalovaného Radima K. předvolala před soud k výslechu. Muž ve své výpovědi uvedl, že se vinen necítí. Tvrdí, že jeho bývalá družka Blanka F. naopak týrala jeho. „Cítím se nevinen. To, co se popisuje v obžalobě, jako že jsem ji například shodil ze schodů, není vůbec pravda. Sama zakopla,“ řekl dnes před plzeňským okresním soudem obžalovaný.

„Také není pravda, že bych ji bil. Bylo to úplně obráceně. Přítelkyně byla tou, která mě vždycky napadala, a to slovně i fyzicky. Jednou se mi i vzteky zakousla do ramene,“ uvedl dále muž, který se v minulosti léčil se závislostí na alkoholu.

„Nejsem typ člověka, který by někoho napadal. Nikdy bych na nikoho nevztáhl ruku. Já jsem se pokaždé jenom bránil. Hádku vždycky vyprovokovala ona a pak mě začala zničehonic bít. Jednou jsem si i myslel, že mě snad zabije. Volal jsem kvůli tomu dvakrát na policii. V současné době už žádný problém s alkoholem nemám. Ze vztahu s bývalou přítelkyní mám ale kožní problémy. Lékaři mi říkali, že to mám ze stresu,“ vypověděl dále obžalovaný. Podle svých slov se v loňském roce oženil a žije spořádaným životem.

Svoji bývalou přítelkyni považuje za duševně nemocnou. „Je to vyšinutý člověk, je určitě nemocná. Kvůli svému chování vyhledala psychiatra, kam jsem ji i doprovázel. Když jsme se rozcházeli, našel jsem u ní papír, na kterém stálo, že trpí bipolární poruchou,“ dodal.

Soud bude pokračovat v následujících dnech. Obžalovanému hrozí až osm let za mřížemi.