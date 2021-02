Před klatovským soudem stanul ve čtvrtek Martin Šafář (40), který je obviněn z toho, že měl loni fyzicky napadnout a vážně poranit muže v Dlouhé Vsi a následně udeřit pěstí i ženu. On však vše popírá a naopak uvádí, že napaden byl on a jeho přítelkyně.

Martin Šafář u klatovského soudu. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Dle obžaloby měl Šafář v dubnu přijet do Dlouhé Vsi a fyzicky napadnout přítele své bývalé manželky, a to tak, že mu měl dát několikrát pěstí do hlavy, na zemi měl na něj šlapat, až mu poranil koleno, a dávat pěstí. Mezi zraněními byl uveden i zlomený nos. Ženu, která se je snažila odtrhnout, měl udeřit pěstí do obličeje.