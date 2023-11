Podmínkou a zákazem chovu zvířat potrestal plzeňský městský soud Martina Švece (28) z Plzně, který se tak přehnaně staral o svého psa Artuše, že ho málem zabil. Psa totiž léčil různými způsoby, jimiž mu ale působil obrovské utrpení a vážné zdravotní komplikace.

Veterinářka Markéta Janoušková ošetřuje čtyřletého týraného Jack Rusell teriéra na veterinární klinice v Kleisslově ulici na Roudné. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Zbědovaného Jack Rusell teriéra jménem Artuš si v létě 2020 všimli Švecovi příbuzní a odvezli ho veterinářce Markétě Janouškové. Ta tehdy Deníku řekla, že se úplně zděsila z toho, jak zvíře vypadalo. S takovým případem se podle svých slov ještě nesetkala. „Do ordinace ho přivedli úplně apatického, hubeného, se zlomenou stehenní kostí na zadní noze a s nekrózami," popsala veterinářka.

Majitele psa, studenta lékařské fakulty Švece, policie po necelém roce obvinila z týrání zvířat. V říjnu 2021 odstartovalo soudní líčení, které bez dvou dnů trvalo celé dva roky. Podle obžaloby mladík u psa vytvářel vlastní, nepravdivé diagnózy a sám ho léčil různými zákroky. Ty byly velmi bolestivé a mohly způsobit až nevratné poškozené zdraví zvířete či dokonce jeho smrt.

U soudu se mladík, jemuž hrozilo až pět let vězení, hájil tím, že chtěl psovi pouze pomoci. Ale byl uznán vinným z týrání zvířat. „Nebylo to dle třetího odstavce příslušného paragrafu, ale snížili jsme to na druhý odstavec, tedy méně závažné jednání. Obžalovanému byl uložen osmnáctiměsíční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu dva roky. A zákaz chovu na pět let,“ řekl Deníku soudce Josef Prach. Verdikt není pravomocný.