Matka poslala synovi do věznice na Bory pervitin. Teď půjde za mříže i ona

Jana Dolhá (47) dobře ví, jak je to za mřížemi těžké. Rozhodla se proto, že pobyt na Borech zpříjemní svému synovi Miroslavovi. Jiná máma by poslala kávu, čaj, něco na zub, případně cigarety, ale Dolhá netroškařila a do dopisu uschovala pervitin.

Jana Dolhá půjde za zaslání pervitinu do věznice na dva roky za mříže. | Foto: Deník/Milan Kilián

Droga ale byla odhalena, odesilatelka vypátrána a potrestána. Nepodmíněně, Dolhá za to půjde do vězení. Rozhodl o tom Krajský soud v Plzni, který zamítl její odvolání a potvrdil verdikt Okresního soudu Plzeň-město. Dolhá, která se v současné době zdržuje na Klatovsku a pomáhá v kuchyni jednoho ze šumavských penzionů, byla v minulosti už desetkrát soudně trestána, zejména pro krádeže a kvůli drogám. Koncem října 2021 byla z kriminálu propuštěna na podmínku. Jen o několik týdnů později odeslala z pošty v Nýrsku poštovní zásilku svému synovi, který pobýval na Borech. Ve věznici ale nejsou žádní nazdárci, a tak odhalili, že zásilka mimo jiné obsahuje pohlednici s vyobrazením skupiny opic, na jejíž rubové straně byla nalepena bílá krystalická látka o hmotnosti 0,25 gramu, v níž byl později zjištěn pervitin. Dolhá tak byla obžalována z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. U plzeňského městského soudu vše doznala. „Jednala jsem impulsivně. Syna jsem neviděla pět let, bylo mi ho líto,“ vysvětlovala s tím, že proto potomkovi poslala pro zlepšení nálady jednu dávku. Na konci loňského listopadu byla odsouzena k dvouletému nepodmíněnému trestu, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s ostrahou. To se jí ale zdálo moc, a tak se odvolala ke Krajskému soudu (KS) v Plzni. Miminko dostalo dvě rány do hlavičky. Ublížit mu měl muž, jenž ho hlídal Zasedání se konalo ve čtvrtek odpoledne. Obhájce obžalované Petr Morong žádal, aby jí soud neukládal nepodmíněný trest, neboť by pro ni vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu mohl být fatální. Naopak státní zástupce Petr Brýda uvedl, že s ohledem na minulost obžalované nelze trest považovat za nepřiměřeně přísný. S tím se ztotožnil i senát KS, který odvolání obžalované zamítl jako nedůvodné. Jeho předseda Pravoslav Polák přitom připomněl, že žena byla ohrožena trestní sazbou dva roky až 10 let. „Je nutné připomenout, že recidivistům se tresty ukládají zpravidla v polovině nebo horní polovině trestní sazby, to bychom se bavili o trestu okolo šesti let,“ připomněl Polák, že trest byl ještě mírný. Dodal, že ženě sice polehčuje, že doznala vinu, ale na druhou stranu byla opakovaně ve výkonu trestu a čin spáchala krátce po podmínečném propuštění z vězení. „Mírnější trest jí být uložen nemohl,“ uzavřel Polák. Tím ale trable Dolhé nekončí. Dá se očekávat, že jí budou přeměněny podmíněné tresty, což je dohromady další cca rok kriminálu. Navíc ji teď soudí v Klatovech. Spolu se svým přítelem, recidivistou Janem Psůtkou (41), se zpovídá z krádeží spáchaných v klatovských obchodech. Jedna týraná žena dělala psa, druhá musela trpět manželův sex s dcerou

