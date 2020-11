Recidivista Jiří P. počátkem srpna pořezal při konfliktu před jednou z nýrských restaurací 44letého tamního muže střepem na krku a velmi vážně ho zranil. Příčinou byla údajně hádka kvůli ženě. Otec pěti dětí měl podle informací Deníku přeříznutou krční žílu a nebýt rychlé pomoci, mohl vykrvácet. Musel být letecky transportován na akutní příjem Fakultní nemocnice v Plzni.

Jiří P. je podle zjištění Deníku ostřílený kriminálník, na kontě má už patnáct trestů. V Přešticích má velmi špatnou pověst, problémy s ním byly už od dětství. Za sebou má mimo jiné i trestnou výpravu do Švihova, kde vyzbrojeni mačetami chtěli s kumpánem zmlátit tři muže. Našli jen jednoho a surově ho ztloukli tak, že strávil několik dní v nemocnici. Pak mu ještě vykradli dům.

Jiří P. byl v srpnu obviněn z pokusu o vraždu a vzat do vazby, ze které se nyní pokusil dostat. „Obhájkyně navrhla záruku důvěryhodné osoby – matky obviněného,“ uvedl soudce Jan Kasal s tím, že i po výslechu ženy se soud rozhodl vyhovět návrhu státního zástupce a ponechat Jiřího P. za mřížemi. „Je zde nebezpečí, že v případě, že by byl propuštěn na svobodu, by se mohl skrývat, aby se trestnímu stíhání vyhnul. Zejména proto, že je vzhledem ke své trestní minulosti ohrožen v případě uznání viny ohrožen poměrně vysokým trestem, a také proto, že než spáchal tento čin a byl vzat do vazby, byl na svobodě po posledním výkonu trestu jen krátce,“ řekl Kasal. Dodal, že obviněný si podal stížnost, takže ve věci bude rozhodovat Krajský soud Plzeň.

Jiřímu P. hrozí trest odnětí svobody na 10 až 18 let.