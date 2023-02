Incident se odehrál vloni v září v půl šesté ráno na jedné z čerpacích stanic v Plzni. „Po předchozí slovní rozepři napadl Olexeje T. tak, že ze stolu vzal skleněnou lahev a držíce ji oběma rukama ho nejméně sedmkrát udeřil velkou intenzitou do oblasti hlavy, v důsledku čehož poškozený upadl na zem, přičemž dalšímu útoku zabránil přítomný svědek tím, že vlastním tělem zabránil obviněnému, aby se k poškozenému přiblížil,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Marie Čechová. Dodala, že agresor způsobil napadenému krvácivé zranění hlavy v podobě zlomeniny spánkové a temenní kosti s průnikem vzduchu do dutiny lebeční, krevní výrony pod tvrdou plenou mozkovou, tržné rány, otřes mozku a další poranění. „Došlo k poškození důležitého orgánu v podobě nitrolebního poranění a pohmoždění mozku, přičemž při možné progresi, krvácení nebo traumatických změnách mohlo dojít k ohrožení života poškozeného,“ upozornila Čechová.

Ukrajinec byl pět dní hospitalizován na neurologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín, odkud byl propuštěn do domácího ošetřování s minimální dobou léčby čtyři týdny.

Prilutchii poté, co si promluvil s obhájcem a předsedkyně soudního senátu Bohdana Kučerová mu opakovaně vysvětlila, co obnáší prohlášení viny či uzavření dohody o vině a trestu, prohlásil, že je vinen vším, co je uvedeno v obžalobě, a požádal o uzavření dohody o vině a trestu. Po poměrně dlouhém jednání se se státní zástupkyní nakonec dohodl. Neprovádělo se tak žádné dokazování a muž tedy nevysvětlil, proč na druhého cizince zaútočil. Podle informací Deníku se měl v přípravném řízení hájit tím, že ho dotyčný nevhodně obtěžoval, ten ale Deníku nabídl jinou verzi. „Moc si to po těch ránách do hlavy nepamatuji, ale podle mě byl příčinou útoku konflikt na Ukrajině,“ řekl Olexej T.

Tomu se obžalovaný omluvil. „To, co se stalo, je špatné. Bylo to po neúměrné konzumaci. Omlouvám se a při první příležitosti nahradím škodu,“ pronesl Prilutchii.

Soud dohodu schválil, a tak si obžalovaný, jemuž hrozilo až deset let kriminálu, za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví odpyká čtyřletý nepodmíněný trest ve věznici s ostrahou. Poté bude na deset let vyhoštěn. Musí také poškozenému uhradit 26 tisíc korun. „Jeho vina vyplývá i z důkazů shromážděných v přípravném řízení. Dohodnutý trest odpovídá všem zákonným kritériím,“ vysvětlila schválení dohody soudkyně Kučerová. Rozsudek je pravomocný.