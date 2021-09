Případ je zatím stále v režii celní správy. „Předpokládáme, že nám bude předán, ale dosud se tak nestalo,“ řekla Deníku klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Pokud by byl muž odsouzen za neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, mohl by jít za mříže až na tři roky.

Právní zástupce myslivce má ale podle svých slov na vše vysvětlení. „Klient nepopírá, že u něj byly ty věci nalezeny. Ale co se týče rysa, ten byl nalezen uhynulý po informaci revírníka, který jej kontaktoval jako provozovatele honitby, aby padlinu zlikvidoval. O způsobu usmrcení mu není nic známo. Dva tetřevi a tetřívek byli uloveni na placeném loveckém zájezdu ve Švédsku. Vycpaniny byly zakoupeny na tržnici u Hluboké nad Vltavou před 25 lety, losa dostal darem od hostů z Ruska a bobr evropský byl oficiálně uloven v americkém vojenském prostoru u Norimberka a byl vycpán,“ řekl advokát s tím, že např. na většině území okresu Klatovy je bobra povoleno lovit.

Celníci u podnikatele a zároveň myslivce při domovní prohlídkách objevili nelegálně držené trofeje chráněných živočichů, ke kterým podle nich muž nedokázal prokázat původ. „Zajistili jsme exempláře chráněných druhů jako ořešník kropenatý, los evropský, tetřev hlušec, káně lesní, bobr evropský, včelojed lesní a zmražené kadávery rysa ostrovida a krahujce obecného. V průběhu prověřování se podařilo zjistit, že pravděpodobně došlo k usmrcení dvou rysů,“ informovala mluvčí celníků Martina Kaňková. Dodala, že to potvrdila odborným vyjádřením ALKA Wildlife, která jednoznačně určila, že rys ostrovid na fotografii a rys ostrovid zajištěný v mrazícím boxu, nejsou totožní. Společenská a kulturní hodnota byla v tomto případě vyčíslena na 779 742 Kč.

