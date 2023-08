Útoky laserem na letadla či vrtulníky jsou považovány za mimořádně nebezpečné. „Může dojít ke zranění osob, k velkým materiálním škodám, a dokonce i ke ztrátám na životech. Útoky proti zasahujícím vrtulníkům jsme vyhodnotili jako nejnebezpečnější formu laserových útoků. Zrak pilota může být ozářením poškozen dočasně nebo trvale. Několikasekundová ztráta zrakové kontroly letu závažným způsobem narušuje situační vědomí letce, vyvolává jeho dezorientaci a tím bezprostředně ohrožuje bezpečnost letu,“ upozornila v souvislosti s jiným případem již dříve Marcela Szkanderová z Policejního prezídia ČR.

Incident, kvůli němuž stanul před soudem Zapletal, se odehrál loni 5. července v době od 00:27 do 00:28 hodin. Vrtulník letěl k velmi vážné dopravní nehodě. „Osobní automobil narazil do stromu. Muž byl zaklíněn ve vozidle, musel být vyproštěn hasiči,“ informoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Radek Hes. Jenže těžce zraněný řidič se vrtulníku dočkat kvůli Zapletalovi nemusel. „Z území Nečtin namířil laserový paprsek zelené barvy ze svého ručního laserového zařízení na vojenský vrtulník W-3A Sokol v hodnotě 110,6 milionu korun, provádějící záchranný let pro integrovaný záchranný systém na letové trase z Líní do Kyselky, a to přesto, že si byl vědom vlastností uvedeného laseru. Když vrtulník prolétal nad Bezvěrovem ve výškovém rozmezí mezi 330 a 550 metrů nad terénem, opakovaně ho laserem zasáhl zprava, čímž mohlo dojít k oslnění a ke ztrátě orientace a následné nemožnosti plnit jednotlivé povinnosti a úkoly spojené s pilotováním a letem vrtulníku u obou pilotů a dalších členů osádky,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Adam Kopačka s tím, že v inkriminovanou dobu se na palubě nacházelo celkem pět lidí. „Úmyslně způsobil obecné nebezpečí tím, že vydal lidi nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví a majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu. Spáchal zločin obecného ohrožení,“ dodal Kopačka.

Zapletal, jenž už měl v minulosti kvůli krádeži oplétačky se zákonem, stejně jako v přípravném řízení před soudem nezapíral. „Byla to ode mě hloupost. Chci se omluvit, že jsem to vůbec udělal. Kdybych mohl, vezmu to zpět,“ řekl muž, který pracuje jako kovář v Plzni. Dodal, že si laser koupil s přítelkyní kvůli hvězdám. U soudu Zapletal prohlásil vinu, a tak bylo dokazování rychlé.

Státní zástupce Kopačka vzhledem k jeho postoji navrhl tříletý trest, podmíněně odložený na stejně dlouhou zkušební dobu. Obhájkyně Libuše Hrůšová připomněla, že se její klient doznával od počátku a že mimo jiné zaslal krátce po činu dopis zdravotnické záchranné službě, v němž se omluvil a činu litoval. Žádala proto mimořádné snížení trestní sazby, která v tomto případě činila tři roky až osm let. Senát v čele se soudkyní Terezou Šmicovou se s jejím názorem ztotožnil a Zapletala potrestal 2,5 roky, podmíněně odloženými na zkušební dobu tří let. Státu také propadlo jeho ruční laserové zařízení.

Verdikt není pravomocný, obžaloba si ponechala lhůtu na odvolání.