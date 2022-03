„Mezi návštěvníkem herny a obsluhou došlo nejprve ke slovní rozepři. Předmětem sporu byla výplata výherní částky 550 korun z herního automatu výherci. Jelikož byl muž při hře impulsivní, došlo v zápalu hry k poškození části herního automatu. Obsluha odmítla částku hráči vyplatit a výhra měla nahradit odškodnění za poničenou součástku automatu,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Doplnila, že zaměstnanec podniku měl nejprve požádat zákazníka, aby bez výhry opustil podnik. Ten ovšem odejít nehodlal. Vzhledem k tomu, že agresor měl viditelnou fyzickou převahu, vzal si zaměstnanec pro zdůraznění svého požadavku do ruky kovovou tyč. „Tu si držel u těla a přitom slovně vykazoval hráče ven z podniku. To agresora zřejmě rozčílilo a na obsluhu zaútočil. Nejprve kopem a poté neváhal použít svůj nůž, kterým bodl zaměstnance do břicha, přičemž ho těžce zranil,“ popsala Hokrová.

Zatímco pracovník herny byl hospitalizován v nemocnici, host poté, co se sám dostavil na policii, skončil v cele. Muž, který byl v minulosti opakovaně soudně trestán za výtržnictví, již byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví. Vyšetřován je na svobodě. Hrozí mu až deset let vězení.