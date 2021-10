"Znaleckým posudkem bylo stanoveno, že cena pozemků, která byla v daném místě a čase obvyklá, přesahovala hodnotu šesti milionu korun. V případě pravomocného rozsudku soudu hrozí obžalovaným trest až pět let odnětí svobody," dodala mluvčí.

V dubnu 2019 totiž schválili kupní smlouvu pozemků o výměře téměř 10 hektarů pozemkových parcel, jednomu z nich, šestačtyřicetiletému muži, a to za částku jen 97 tisíc korun.

"Kriminalisté z územního odboru Plzeň – venkov z oddělení hospodářské kriminality na konci srpna letošního roku podali návrh na podání obžaloby na celkem sedm osob z jedné obce na jižním Plzeňsku, kteří se měli dopustit přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku," uvedla policejní mluvčí Eva Červenková s tím, že jde o čtyři muže (ve věku 72, 46, 45 a 47 let) a tři ženy (ve věku 56, 66 a 67 let). Škoda, kterou měli zatupitelé obce způsobit, převýšila šest milionů korun.

