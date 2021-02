Z devíti skutků, mimo jiné těžkého ublížení na zdraví, se u klatovského soudu od včerejška zpovídá Petr Fajnor (23) ze Sušice. Do síně ho přivedla eskorta. Obžalovaný napadal lidi pěstmi, kopal do nich, dalším vyhrožoval. U soudu to nepopíral.

Dle obžaloby Fajnor loni 31. května na ostrově Santos v Sušici nečekaně napadl před dalšími lidmi pěstí do obličeje Petra S., který po ráně upadl na zem. Nejméně desetkrát ho ještě udeřil pěstí do obličeje, čímž mu způsobil různá zranění. Dále 8. června v prodejně před svědky u pokladen trefil pěstí do hlavy Františka S. „Vrážel do něj rukama, čímž mu způsobil zhmožděniny a hrozilo zhmoždění krční páteře či ramene,“ uvedl státní zástupce. Následně Fajnor usedl do auta před prodejnou a volal na její manažerku, které vyhrožoval, že pokud zavolá policii, tak ji zabije. Stejně tak hrozil dvěma prodavačkám, která byly svědkyněmi.