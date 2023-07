/FOTO, VIDEO/ Ochránci zvířat volající po tvrdších trestech za týrání mají konečně důvod ke spokojenosti. Za surové zacházení s němou tváří padl u soudu nepodmíněný trest. Dostal ho recidivista Jiří Bachmannn (30), který trýznivě zabil malé koťátko. Klatovský soud mu za to v pondělí prodloužil pobyt za mřížemi o čtrnáct měsíců. Verdikt je pravomocný.

Jiřího Bachmanna přivedla k soudu eskorta. | Video: Deník/Milan Kilián

Bachmann, který má trvalé bydliště v Náchodě, našel vloni po jednom z mnoha propuštění z výkonu trestu azyl u svého bratra a jeho rodiny v Klatovech. Odvděčil se jim tím, že zabil jejich mazlíčka. „V kuchyni bytu v ulici Dr. Sedláka úmyslně mrštil o zeď kotětem kočky evropské, nekastrované samice, stáří tří měsíce, následně nejméně dvakrát do kotěte na zemi kopl, načež je zvedl a rukama mu „zakroutil“ krkem, a odhodil ho do předsíně bytu, čímž došlo u kotěte k nitrolebnímu krvácení, k přerušení krční páteře a míchy, v důsledku čehož kotě v nepřiměřených bolestech zemřelo,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Barbora Marešová.

„Děti křičely. Vyběhl jsem z ložnice a začal bratra mlátit. Ten si vzal své osobní věci a kočku a odešel,“ popsal policistům bratr Bachmanna. Ten zvíře hodil venku do šípkového keře, kde bylo nalezeno.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

U soudu šestnáctinásobný recidivista, jehož důvěrně znají např. i u soudu v Plzni, nejprve protestoval proto fotografování a pak proti možnému trestu. „Kolik mi hrozí, šest let? Já myslel maximálně dva. To vylezu za osm let,“ rozčiloval se. Když mu ale vysvětlili, že obžaloba navrhuje souhrnný trest a přibylo by mu tak „jen“ něco přes rok, otočil a nezapíral. „To, co je v obžalobě, jsem udělal,“ řekl a požádal o uzavření dohody o vině a trestu. Tu skutečně uzavřel. Státní zástupkyně ale zdůraznila, že je na čase takto ohavné činy adekvátně trestat, a tak nevyvázl s podmínkou, jak je běžné, ale k současnému trestu mu přibylo navíc plných čtrnáct měsíců, která stráví ve věznici s ostrahou. Zároveň mu byl na dva roky zakázán pobyt na území města Klatov. Verdikt je pravomocný.

Deset případů ročně

Podobné případy naštěstí nejsou v Plzeňském kraji příliš časté. Podle statistik tu vloni policie řešila celkem deset případů týrání zvířat či zanedbání péče o zvíře. Předloni to bylo devět, v roce 2020 deset. Objasněnost se pohybuje mezi 20 až 45 procenty.

Nejznámějším případem z posledních let je na Plzeňsku causa Ivy Wastlové, která provozovala nelegální množírnu psů v Plzni a v nedalekém Sedleci. Zvířata byla ve velmi zuboženém stavu. Psi žili ve výkalech, brzy umírali. Líčení se vleklo, ale letos v lednu ji Okresní soud Plzeň-město poslal na 18 měsíců do vězení. Radost milovníků zvířat zhasla v květnu, kdy odvolací Krajský soud Plzeň verdikt zrušil a nově chovatelce uložil podmínku a pokutu.