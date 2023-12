Do rozsáhlé pátrací akce v Klánovické lese, kde dosud neznámý vrah zastřelil muže a jeho dvouměsíční dcerku, se ve středu 20. prosince zapojili i policisté ze západu Čech.

Vyšetřování vraždy v Klánovicích. | Video: Deník/Radek Cihla

„Mohu potvrdit, že na pátrací akci do Prahy do Klánovického lesa byli vysláni i policisté našeho krajského ředitelství,“ řekla Deníku plzeňská krajské policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Zatím neznámý pachatel zavraždil v Klánovickém lese muže a malé dítě 15. prosince odpoledne. Policie, přivolaná svědkyní, slyšící střelbu, na místě našla obě oběti, ale střelec zmizel a pátrání po něm je zatím bezvýsledné.

Už v úterý 19. prosince se na místě konala rozsáhlá pátrací akce, do níž se zapojilo cca 250 policistů, a les je plný pátračů i ve středu 20. prosince. „Dnes pokračujeme v bezpečnostně pátrací akci v Klánovickém lese. Na místě je mobilní operační centrum, stovky policistů, kolegové se psy a policisté na koních. V lese hledáme cokoliv, co má něco společného s případem. Žádáme, aby dnes nikdo nevstupoval do prostoru lesa. Děkujeme!“ uvedli k tomu na síti X policisté.

Pražským policistům dnes pomáhají i jejich kolegové z krajských ředitelství Ústí nad Labem a Plzeň. Počty nasazených příslušníků z Plzeňska ani to, z jakých jsou jednotek, ale podle Brožové nelze upřesnit