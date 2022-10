Líčení ale hned tak nezačne. „Musím rozsáhlý spis prostudovat. Ve věci se navíc nabízí několik procesních postupů, které mohou ještě předcházet nařízení hlavního líčení,“ řekl Deníku soudce Vladimír Žák s tím, že se nedá očekávat, že by obžalovaní stanuli před soudem ještě v letošním roce.

Kauzu Šváb rozpoutal v polovině října 2020 policejní zásah v pražském sídle FAČR a na několika dalších místech v zemi. Berbr byl poté spolu s šéfem fotbalového Vyšehradu Romanem Rogozem, s někdejším ligovým hráčem, posléze funkcionářem Michalem Káníkem a rozhodčím Tomášem Grimmem vzat do vazby. Všichni ale byli po několika měsících propuštěni. Ještě než Berbr vazební věznici v lednu 2021 opustil, rezignoval na všechny funkce, které ve fotbale zastával. Skončil tak coby místopředseda FAČR, ve výkonném výboru, coby předseda Plzeňského krajského fotbalového svazu.

Vyšetřování celé kauzy bylo velmi složité. Až letos v červnu kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) navrhli státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze podat obžalobu na celkem 21 fyzických a jednu právnickou osobu (Slavoj Vyšehrad). „Je to v souvislosti s ovlivňováním výsledků fotbalových utkání v České fotbalové lize a Fortuna: Národní lize a dále ohledně vyvádění finančních prostředků z Plzeňského krajského fotbalového svazu,“ uvedl tehdy mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Obžaloba byla k plzeňskému soudu podle informací Deníku podána pro trestné činy zpronevěra, podplacení, přijetí úplatku či účast na organizované zločinecké skupině. Nejvyšší trest hrozí jednomu z obžalovaných, a to 3 až 12 let vězení, další tři mohou jít za mříže až na deset let. Zbývajícím obžalovaným hrozí tresty nižší.