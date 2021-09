Do zásahu se zapojili také policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra, obvodního oddělení Nýřany a obvodního oddělení Stod.

Zadržením 34letého řidiče pod vlivem drog zakončili policisté honičku plzeňskými ulicemi a po dálnici D5. K jeho zpomalení použili i takzvaný PIT manévr, tedy řízený náraz do jeho vozidla. | Foto: Policie ČR

