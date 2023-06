Vše se odehrálo vloni 25. dubna v malé vesničce nedaleko Úněšova na severním Plzeňsku. „Vracela jsem se z vycházky se psem, měla jsem s sebou tříletého syna. Oslovila mě paní Šnajdrová, která seděla na lavičce a hladila svého psa, jehož neměla na vodítku. Přivolala jsem k sobě svého psa, kterého jsem chytila dvěma prsty za obojek. Povídaly jsme si a z ničeho nic její Májka zaútočila na Artuše a zakousla se do něj. Povolovala jsem obojek a viděla, že moje ruka je v mordě jejího psa,“ popsala dění u Okresního soudu Plzeň-sever M. B. Dodala, že až pak ji Májka pustila a rozběhla se za jejím Artušem. M. B. přišla o konečný článek prostředníčku levé ruky a musela pro ni přijet záchranka, která ji transportovala do nemocnice. Odkousnutou část prstu se bohužel podařilo najít příliš pozdě, a tak ji již nebylo možné přišít. Žena byla více než čtvrt roku v pracovní neschopnosti a musela podstoupit operaci, spočívající v překrytí defektu kožním štěpem. Po majitelce Májky žádala jako odškodné zhruba 1,7 milionu korun.

Šnajdrová, která se nikdy nedopustila ani přestupku a které hrozily až čtyři roky nepodmíněně, u soudu uvedla, že ji celá situace mrzí, ale vinna se necítí. Dodala, že její fena Májka na člověka nikdy v minulosti nezaútočila, ale přiznala, že měla konflikt s bišonkem její sestry.

Soudní znalec z oboru kynologie Stanislav Beníšek ve svém posudku konstatoval, že po tomto incidentu měla mít Májka při procházkách náhubek. Dospěl také k závěru, že právě fenka ukousla M. B. kus prstu. Obhajoba si ale nechala zpracovat oponentní znalecký posudek a znalec Jan Vávra došel k opačnému názoru než Beníšek. Uvedl, že M. B. musel kousnout její vlastní pes, kterého si v minulosti vzala z útulku. Fena to podle něj být nemohla, neboť byla zakousnutá do Artuše a znalec se dle svých slov osobně přesvědčil, že nepřekusuje.

Soudkyně Iveta Zítková na základě výpovědí obou znalců rozhodla, že nechá vypracovat revizní znalecký posudek z oboru kynologie, jenž určí, který z obou znalců má pravdu. Ujala se ho Naděžda Střalková. „Zpracovala velmi špičkový posudek. Přijela z Ostravy, aby oba psy poznala osobně, dělala testy, zda jsou, či nejsou agresivní. Konstatovala, že ani jeden z nich není agresivní, že šlo o nešťastnou souhru náhod. Jednoznačně došla k názoru, že část prstu ukousla Májka, že to technicky nebylo jinak proveditelné,“ řekla Deníku Zítková. Dodala, že Střalková konstatovala, že kdyby se do zvířecího konfliktu nemíchali lidé, psi by se na 99 procent ani nepoprali. „M. B. měla pustit Artuše, on by odběhl, lehl si na záda a řekl tím Májce, že se vzdává. Jenže ženy do toho zasáhly a tím převrátily rozložení sil. Nepřirozeně usměrnily děj konfliktu,“ řekla Zítková a dodala, že znalkyně konstatovala, že je chybou, že psi chodí na vycházky bez košíků. „Ne každý má hodného psa, ne každý má ovladatelného psa. V zástavbě, na ulici, kde je možnost konfliktu se psem nebo člověkem, bychom se podle znalkyně ke košíkům měli vrátit,“ řekla soudkyně.

Ta došla k závěru, že své zranění si spoluzavinila i poškozená. Vina Šnajdrové ale podle ní byla jednoznačně prokázána. „Byl jí uložen trest šest měsíců, tedy na samé spodní hranici trestní sazby, podmíněně odložený na zkušební dobu 12 měsíců. Poškozená, která škodu řádně nedoložila, byla odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních,“ uzavřela Zítková s tím, že verdikt není pravomocný.