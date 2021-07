Kromě nich u něj našli policisté další tisíce dětských pornofotek a videí, včetně soulože dětí s dospělými či dětí mezi sebou. Plzeňský okresní soud muže ve středu potrestal podmínkou a nařídil mu sexuologické léčení.

Martin S., který se vloni sám stal otcem, měl podle obžaloby ve stolním počítači, na externím disku, na flash discích a v dalších zařízeních až neuvěřitelné množství dětské pornografie – celkem šlo o více než dvanáct tisíc fotografií a šestnáct set videosouborů. „Tyto fotografie a soubory obsahovaly záběry nahých dětí mladších 18 let, s detaily genitálií, jejich soulož s dospělými osobami nebo soulož mezi dětmi samotnými,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně. Martin S. podle ní dále prostřednictvím různých e-mailů, v nichž vystupoval mimo jiné jako Lenička, Markétka či Chtivá kočička, získal přístup k dalším fotografiím či videím s dětskou pornografií. Obžalovaný si také podle obžaloby dopisoval s chlapcem mladším 18 let, na něhož měl velmi zvláštní požadavky. „Nabádal nezletilého, aby vyfotil spolužačku s roztaženýma noha-ma, aby ji vzal stranou a hladil ji na pipince a pokud to dovolí, aby ji i olízal a přitom to fotil,“ popsala státní zástupkyně s tím, že chlapec mu pak skutečně zaslal tři snímky genitálií dívky evidentně mladší 15 let.

Martin S. u soudu vše přiznal. „Jsem vinen, souhlasím s popisem skutků i právní kvalifikací. Toho, co jsem udělal, lituji. Zpětně si uvědomuji, jakou hloupost jsem provedl. Nehodlám v tom dále pokračovat,“ řekl soudu Martin S. a dodal, že už dobrovolně nastoupil léčbu u sexuologa. Vzdal se podle svých slov také členství ve skautu, kde byl už od roku 1993. „Byl to můj jediný koníček. Odešel jsem, ač jsem tam žádné nežádoucí kontakty s dětmi neměl,“ řekl obžalovaný.

Soudní znalec uvedl, že muž trpí sexuální deviací, konkrétně pedofilií, a doporučil jeho ambulantní sexuologickou léčbu.

Soudkyně Bohdana Kučerová potrestala Martina S., jemuž hrozilo až pět let vězení, osmnáctiměsíčním trestem, který podmíněně odložila na zkušební dobu 2,5 roku. Zároveň mu nařídila ambulantní sexuologické léčení a státu propadly mobil, počítač a další věci, které muž používal k páchání trestné činnosti. „Polehčuje mu předchozí řádný život a doznání viny, přitěžuje mu naopak, že se dopustil více trestných činů a páchal je po delší dobu,“ vysvětlila Kučerová.

Verdikt je pravomocný.