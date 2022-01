Hrozil smrtí desetitisíců lidí. Pobyt za mřížemi si prodlouží o pět let

Seriál Kobra 11, kterým se při páchání trestné činnosti inspiroval, bude moci Marek Vadel (38) sledovat za mřížemi až do roku 2034. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, který ve středu potvrdil tomuto recidivistovi pětiletý nepodmíněný trest, jenž mu vloni v listopadu uložil Krajský soud v Plzni za vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Deníku to potvrdila mluvčí VS Kateřina Kolářová. Vadel z borské věznice v Plzni v dopisech vyhrožoval, že chemickou bombou otráví vodu pro šest měst a zemřou tak desítky tisíc lidí.

Marek Vadel u krajského soudu v Plzni. | Foto: Deník/Barbora Hájková