Bránil se, jak to šlo, ale vše bylo marné. Poznal, že ho útočník chce zabít za každou cenu. Proto dostal lepší nápad. Ve chvíli, kdy se ho vrah snažil udusit polštářem, se přestal hýbat a začal dělat mrtvého. To Reinhardovi H. (70) zachránilo život.

Josef Balogh u Krajského soudu v Plzni. Přivedla ho eskorta v neprůstřelných vestách. | Video: Deník/Milan Kilián

Útočník ho nechal být, vzal z bytu pár věcí a odešel. Z vraždy byl obžalován Josef Balogh (35), jemuž vzhledem k provedení činu hrozí za pokus vraždy až výjimečný trest. Balogh u Krajského soudu v Plzni v pondělí vinu odmítl. „Já nejsem násilník, nedokážu dát ani dětem na zadek,“ tvrdil obžalovaný.

Balogh podle obžaloby vnikl do domu Reinharda H. v Aši 2. listopadu 2022 po jedné hodině v noci poté, co překonal petlici u vstupních dveří. Dobře to tam znal, neboť tu v minulosti bydlel. Vedla ho snaha získat majetek majitele domu, o němž věděl, kde je uschovaný. Když vešel do ložnice, nalezl tam spícího Reinharda H. Ani na vteřinu nezaváhal a zaútočil. Opakovaně ho bil neznámým předmětem, pravděpodobně skleněnou lahvičkou s přípravkem Alpa, nalezenou na místě, do hlavy, čímž mu způsobil tržné rány v obličeji a zlomil nos. Poranil mu i ruce, jimiž se snažil bránit a vykrývat útoky. „Pak poškozeného ležícího na lůžku zasedl obkročmo v oblasti trupu a v úmyslu ho usmrtit, aby se mohl zmocnit věcí z jeho majetku, nejprve jej rukama rdousil na krku, poté uchopil polštář, který měl poškozený pod hlavou, a ten mu přitiskl na obličej a přilehlou část trupu,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová. Dodala, že intenzitu dušení oběti ještě Balogh posiloval opřením pravého stehna a kolena o levou polovinu hrudníku seniora, čímž se mu snažil zabránit v dýchání. „Užitý mechanismus byl plně způsobilý přivodit smrt poškozeného udušením. Tohoto jednání zanechal, až když Reinhard H. přestal vyvíjet aktivní obranu a přestal se hýbat, čímž se mu podařilo v obžalovaném vyvolat domněnky, že ho usmrtil, ač se tak ve skutečnosti nestalo,“ řekla Brázdová. Dodala, že pak se Balogh zmocnil kovové krabice, kde měl senior různé písemnosti, a jeho mobilního telefonu v hodnotě cca tisíc korun a odešel. Důchodce, jemuž se pak podařilo přivolat si pomoc, musel být několik dní hospitalizován v nemocnici.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Balogh u soudu vinu odmítl. „Cítím se nevinen, neudělal jsem to. Já v té době plánoval svatbu se ženou, se kterou mám dvě děti a další tři nevlastní vychovávám. Požádám ženu o ruku a udělám něco takového? Vždyť to je proti přírodě,“ prohlásil Balogh, který dle svých slov žije v Německu. Pak už odmítl vypovídat i odpovídat na otázky.

Soudní znalec z oboru psychiatrie Petr Žižka konstatoval, že obžalovaný netrpí duševní chorobou, ale byla u něj diagnostikována disociální porucha. Jeho rozpoznávací schopnosti byly plně zachovány, ovládací pak lehce, tedy nepodstatně, sníženy, a to v důsledku lehké opilosti. „Jeho pobyt na svobodě není z psychiatrického hlediska nebezpečný pro společnost, nenavrhuji léčení,“ konstatoval Žižka.

Soudní znalkyně z oboru psychologie Karolína Malá doplnila, že Balogh je jedincem s podprůměrným intelektem a má tendenci dělat se lepším. Oba znalci se shodli, že prognóza resocializace obžalovaného je nepříznivá.

Líčení pokračuje v dalších dnech výslechy svědků. Balogh může být potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem. Státní zástupkyně v obžalobě navrhla 16 let vězení.