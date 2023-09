Kvůli pár korunám chtěl Josef Balogh (36) zavraždit seniora, do jehož domu vnikl. Reinharda H. zachránil spásný nápad – přestal se hýbat a hrál mrtvého tak úspěšně, že útočník jeho smrti uvěřil, přestal ho dusit polštářem a nechal ho být.

Balogha teď Krajský soud v Plzni potrestal 16,5 lety vězení. „Cože?“ reagoval zlostně obžalovaný a i poté během čtení rozsudku několikrát vykřikl, takže ho musel předseda senátu umravňovat.

Balogh podle obžaloby vnikl do domu Reinharda H. v Aši, kde to dobře znal, neboť tam dříve bydlel, 2. listopadu 2022 po jedné hodině v noci poté, co překonal petlici u vstupních dveří. Šel tam krást. Když vešel do ložnice, nalezl tam spícího Reinharda H. Okamžitě na něj zaútočil. Opakovaně ho bil neznámým předmětem, pravděpodobně skleněnou lahvičkou, do hlavy, čímž mu způsobil tržné rány v obličeji a zlomil nos. Poranil mu i ruce, jimiž se senior snažil bránit a vykrývat útoky. „Pak poškozeného ležícího na lůžku zasedl obkročmo v oblasti trupu a v úmyslu ho usmrtit, aby se mohl zmocnit věcí z jeho majetku, jej nejprve rukama rdousil na krku, poté uchopil polštář, který měl poškozený pod hlavou, a ten mu přitiskl na obličej a přilehlou část trupu,“ popsala státní zástupkyně Věra Brázdová. Dodala, že intenzitu dušení oběti ještě Balogh posiloval opřením pravého stehna a kolena o levou polovinu hrudníku seniora, čímž se mu snažil zabránit v dýchání. „Užitý mechanismus byl plně způsobilý přivodit smrt poškozeného udušením,“ řekla Brázdová. Když pak Reinhard H. hrál mrtvého, Balogh se zmocnil kovové krabice, kde měl senior různé písemnosti, a jeho mobilního telefonu v hodnotě cca tisíc korun a odešel. Důchodce, jemuž se podařilo přivolat si pomoc, musel být hospitalizován v nemocnici.

Obžalovaný vinu odmítl. „Cítím se nevinen, neudělal jsem to. Já v té době plánoval svatbu se ženou, se kterou mám dvě děti a další tři nevlastní vychovávám. Požádám ženu o ruku a udělám něco takového? Vždyť to je proti přírodě,“ prohlásil Balogh, který přísahal ve svoji nevinu.

Reinhard H. soudu potvrdil, že ho útočník, jehož nepoznal, chtěl zavraždit a on vyvázl jen díky šťastnému nápadu. „Přestal jsem úplně dýchat a dělal mrtvého,“ vypověděl.

Soudní znalec z oboru psychiatrie Petr Žižka konstatoval, že obžalovaný netrpí duševní chorobou, ale byla u něj diagnostikována disociální porucha. Jeho rozpoznávací schopnosti byly plně zachovány, ovládací pak lehce, tedy nepodstatně, sníženy, a to v důsledku lehké opilosti.

Soudní znalkyně z oboru psychologie Karolína Malá doplnila, že Balogh je jedincem s podprůměrným intelektem a má tendenci dělat se lepším. Oba znalci se shodli, že prognóza resocializace obžalovaného je nepříznivá.

Senát v čele se soudcem Janem Špetou poslal Balogha za pokus vraždy a porušování domovní svobody na 16,5 roku do věznice se zvýšenou ostrahou. Uložil mu také zaplatit škodu ve výši cca 13 tisíc korun zdravotní pojišťovně a nemajetkovou újmu 34 tisíc korun poškozenému. „Soud dospěl k závěru, že skutek popsaný v obžalobě spáchal obžalovaný. Měli jsme k dispozici tak ucelený řetězec nepřímých důkazů, že jsme mohli o vině obžalovaného spolehlivě rozhodnout,“ uvedl v odůvodnění Špeta. Dodal, že Balogha mimo jiné usvědčovalo, že ho po činu zachytily kamery, jak jde s ukradenou krabicí přes park, že odcizený mobil prodával v herně, že to pachatel dle poškozeného v domě velmi dobře znal a orientoval se i potmě, nebo že ve vazbě svěřil dvěma kriminálníkům podrobnosti, jež mohl znát pouze útočník. „Obhajoba obžalovaného je nelogická a nesmyslná. Je nepravdivá a ve všech směrech byla rozcupována,“ prohlásil Špeta.

Balogh se na místě odvolal. Případem se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze.