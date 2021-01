Policejní komisař již obvinil 32letého muže, který bodl kuchyňským nožem o čtyři roky staršího známého.

Nůž, který muž použil při útoku. | Foto: PČR

Až deset let za mřížemi hrozí 32letému muži, který v pondělí 18. ledna zaútočil nožem na svého o čtyři roky staršího známého. "Ne jedné z plzeńských ubytoven se v pondělí odpoledne pohádali dva muži. Slovní rozepře vyústila až ve fyzické napadení, kdy mladší z nich zaútočil na staršího kuchyňským nožem s délkou čepele 12 centimetrů," popsala mluvčí policie Michaela Raindlová dění na místě útoku. "Policisté agresora zadrželi hned v ubytovně. Policejní komisař zahájil trestní stíhání a obvinil muže z pokusu o těžké ublížení na zdraví," dodala mluvčí s tím, že by mohl za mřížemi strávit až deset let.