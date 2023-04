V Plzni začal soud s Romanem Berbrem a dalšími obžalovanými kvůli korupci ve fotbale. Dění jsme sledovali v on-line reportáži.

Příchod Romana Berbra k soudu | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Je to tu. U Okresního soudu Plzeň-město začal v pondělí 17. dubna obří soudní proces, který má být dalším z kroků k tomu, aby o výsledcích v českém fotbale rozhodovala jen forma hráčů na hřišti, a nikoli peníze a zákulisní hry. Na lavici obžalovaných usedli Roman Berbr (68), dnes již bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR a ještě před několika lety zřejmě nejmocnější muž českého fotbalu, a s ním Tomáš Grímm, Michal Káník, Roman Rogoz, Jan Cihlář, Robert Hájek, Jiří Houdek, Marek Janoch, Jiří Kabyl, Zdeněk Koval, Jiří Kříž, Jiří Musil, Michal Myška, Martin Pýcha, Miroslav Skála, Martin Svoboda, Jana Štychová, Petr Tarkovský, Martin Uvíra, Miloš Vitner a Pavel Vlasjuk. Obžalována je také jedna právnická osoba – FC Slavoj Vyšehrad.

Obžaloba byla podána pro podplácení, přijetí úplatku a další trestné činy. V případě pěti obžalovaných (včetně Berbra) a Vyšehradu byla trestná činnost dle obžaloby spáchána ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Podle státního zastupitelství se obžalovaní pokusili ovlivnit zápasy Vyšehradu s Ústím nad Orlicí, Vltavínem, Živanicemi, Litoměřickem, Líšní, Sokolovem, Chrudimí a Motorletem Praha (ten poslední byl sice přátelský, ale ve hře byly výhry za sázky) a dále utkání Radotín–Dobrovice a Bohemians Praha B – Brozany. Podle obžaloby si také někteří obžalovaní neoprávněně přisvojili finanční prostředky Plzeňského krajského fotbalového svazu a způsobili mu tak škodu v celkové výši přesahující 2,3 milionu korun.

Spis má bezmála deset tisíc stran, na období mezi 17. dubnem a 7. prosincem je nařízeno celkem 45 jednacích dnů. Na úvod se jich koná pět v řadě, jednat se tedy bude od 17. do 21. dubna, vždy od 9 do 15 hodin. Nejvyšší trest, který mohou někteří z obžalovaných dostat, je 12 let vězení. To ale dle všeho není reálné. Pro hlavní aktéry, Romana Berbra a Romana Rogoze, by měl státní zástupce požadovat sedmileté nepodmíněné tresty. Pobyt za mřížemi reálně hrozí i některým dalším obžalovaným.

Deník pro vás přinášel on-line zpravodajství z prvního dne jednání.