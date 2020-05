Potvrdil to ve čtvrtek Krajský soud Plzeň, který zamítl odvolání státní zástupkyně proti verdiktu klatovského okresního soudu, jenž Bílka obžaloby zprostil. Došel totiž k názoru, že chyba byla na straně cyklisty, který jel v daném místě příliš rychle, nikoli na straně farmáře, jenž podle obžaloby ohradník řádně neoznačil.

Vše se odehrálo již v září 2016. „Jel jsem s přítelkyní trasu, kterou jsem v minulosti již několikrát bez problémů absolvoval. Najednou jsem do něčeho narazil, bylo to jako do stěny,“ popsal událost u soudu cyklista, který utrpěl řadu zranění, mimo jiné mu muselo být operováno rameno. Dodnes má podle svých slov následky. Po farmáři požadoval více než 850 tisíc korun.

Bílek soudu řekl, že na místě ohradník skutečně byl, ale vinu odmítl. Cyklista podle něj měl jet po cyklostezce, vzdálené jen několik desítek metrů, a ne mezi jeho dvěma pozemky, které má pronajaté od NP Šumava. „On tam v podstatě neměl co dělat. A když už tam byl, měl dávat pozor. Navíc cestou k místu nehody musel překonat hned několik podobných překážek. Na místě byly na drátu, nataženém ve výšce kolen, pověšeny igelity a pet lahve,“ řekl Bílek s tím, že pokud to turista neviděl, musel jet rychle.

Soudce Jan Kasal po vyslechnutí řady svědků, mezi nimiž byli i ředitel šumavského národního parku, zástupce Klubu českých turistů či člen Horské služby Šumava, Bílka obžaloby zprostil. „Soud, který byl i na místě nehody, nezjistil dostatečnou jistotu o tom, že jednání, které je uvedeno v obžalobě, je trestným činem,“ řekl Kasal s tím, že v pochybnostech rozhodl ve prospěch obžalovaného. Ve vysvětlení doplnil, že poškozený při jízdě neprojevil potřebnou opatrnost. „Pohybovat se na tomto místě rychlostí 25 – 30 km/h bylo značným rizikem,“ doplnil Kasal. Poškozeného i zdravotní pojišťovnu odkázal s jejich nároky na řízení ve věcech občansko-právních.

Státní zastupitelství se odvolalo, ale neuspělo. „Krajský soud odvolání zamítl. Konstatoval, že ohradník byl označen dostatečně,“ informoval Deník Bílkův obhájce Rostislav Netrval.