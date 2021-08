Radost z úlovku si sobotu dlouho neužila dvojice cizinců, která rybařila po poledni u Rooseveltova mostu. "Při obchůzce si hlídka všimla jejich neklidného chování a nezdála se jim ani vedle nich odložená igelitová taška, proto se je rozhodla zkontrolovat," uvedla mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Oba dva cizinci strážníkům předložili doklady totožnosti. "Co jim však chybělo, byl rybářský lístek, který by je k lovu opravňoval. Strážníkům tvrdili, že o této povinnosti neví," pokračovala mluvčí. Cizinci tak museli své úlovky pustit zpět do řeky.

"Rybářské vybavení jim bylo odebráno pro potřeby správního řízení. Porušení zákona o rybářství bude řešit odbor životního prostředí magistrátu," dodala Pužmanová.