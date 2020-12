Poprvé požádala žena, která vystupovala pod smyšleným jménem, poškozeného o peníze na začátku ledna. „Pod záminkou platby za služby advokáta v souvislosti s dědickým řízením, požádala o půjčku poškozeného ve výši 30 tisíc korun s tím, že mu ji do měsíce vrátí. Poškozený s tím souhlasil a žádanou finanční hotovost ženě vyplatil,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Dalších 30 000 korun vylákala z muže s tím, že dědické řízení se nějak protahuje. „Slíbila, že částku 60 000 vrátí poškozenému do měsíce,“ pokračovala mluvčí.

Ještě do konce ledna byla podvodnice úspěšná i potřetí, když chtěla půjčit opět 30 000 na to, aby mohla vyplatit advokáta za dědické řízení. Později navrhla termín pro vrácení částky 90 tisíc korun do konce února, následně přišla s návrhem vrácení peněz prostřednictvím splátek.

„Poškozený však trval na vrácení celkové dlužné částky v dohodnutém termínu. Přestože ženě poškozený předal číslo svého bankovního účtu, podvodnice do současné doby finanční prostředky ani z části nevrátila a stala se pro poškozeného nekontaktní,“ popsala Hokrová další jednání ženy. Ta byla navíc nezaměstnaná a tudíž bez příjmů, ze kterých by mohla závazek uhradit. Policisté ji teď vyšetřují na svobodě.