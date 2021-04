Na svoji družku měl Vlastimil H. zaútočit nožem v srpnu 2020 v jejich společném bytě v Plzni na Světovaru. Ještě před omdlením stihla poškozená nahlásit napadení záchranné službě, která ji okamžitě převezla do nemocnice. Obžalovanému hrozí za pokus vraždy až 18 let za mřížemi.

„Po slovní rozepři s poškozenou měl obžalovaný uchopit do ruky nůž a bodnout ji do oblasti břicha, čímž ji způsobil bodnořezné poranění vyžadující hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Plzeň,“ uvedla mluvčí Krajského soudu Plzeň Jana Durná. Vlastimil H., který trpí depresemi a úzkostnými stavy, se v minulosti léčil na psychiatrii. Předepsané léky však poslední tři měsíce před útokem odmítal brát.

Poškozené, která s mužem chodila téměř sedm let, se od srpna obrátil život vzhůru nohama. „Vlasta byl žárlivý. Podezíral mě, že mám ještě dalšího muže. Jeho chování se zhoršovalo, když nebral léky,“ řekla žena ve čtvrtek před soudem. „Ten den jsem jela hlídat vnučku. Když jsem se k večeru vrátila domů, Vlasta se mnou vůbec nemluvil. Koukal na mě divně a pořád si mě prohlížel. V kuchyni ležel na lince velký kuchyňský nůž. Ptala jsem se ho, jestli chce, abych mu ukrojila buchtu, ale nekomunikoval. Pak mi zavolal jeho syn, že mu táta píše zvláštní smsky, a že se o něj bojí. Zatelefonovala jsem proto na záchrannou službu. Vlasta stál ke mně zády. Pak se na mě otočil, myslela jsem si, že mě objímá. Najednou mě bodnul. Dodnes z toho nemůžu spát. Zhubla jsem od té doby 16 kilo. Chodím k psycholožce a k psychiatrovi, kteří mi pomáhají,“ dodala poškozená.

Obžalovaný u soudu uvedl, že svého činu lituje. „Ten den jsem nebyl ve své kůži, měl jsem deprese. Pamatuji si, že jsem stál v kuchyni a chtěl si rozkrojit housku. Přítelkyně najednou začala volat záchranku. Otočil jsem se k ní a začali jsme se přetahovat o nůž. Pak mi na něj padla. Byl to pro mě šok,“ vypověděl muž. „Nůž si z břicha sama vyndala. Když jsem jí chtěl pomoct, řekla, ať jdu pryč a zabouchla dveře. Je mi líto, co se stalo. Na svoji družku měl Vlastimil H. zaútočit nožem v srpnu 2020 v jejich společném bytě v Plzni na Světovaru. Ještě před omdlením stihla poškozená nahlásit napadení záchranné službě, která ji okamžitě převezla do nemocnice. Obžalovanému hrozí za pokus vraždy až 18 let za mřížemi.

„Po slovní rozepři s poškozenou měl obžalovaný uchopit do ruky nůž a bodnout ji do oblasti břicha, čímž ji způsobil bodnořezné poranění vyžadující hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Plzeň,“ uvedla mluvčí Krajského soudu Plzeň Jana Durná. Vlastimil H., který trpí depresemi a úzkostnými stavy, se v minulosti léčil na psychiatrii. Předepsané léky však poslední tři měsíce před útokem odmítal brát.

Poškozené Vandě V., která s mužem chodila téměř sedm let, se od srpna obrátil život vzhůru nohama. „Vlasta byl žárlivý. Podezíral mě, že mám ještě dalšího muže. Jeho chování se zhoršovalo, když nebral léky,“ řekla včera před soudem. „Ten den jsem jela hlídat vnučku. Když jsem se k večeru vrátila domů, Vlasta se mnou vůbec nemluvil. Koukal na mě divně a pořád si mě prohlížel. V kuchyni ležel na lince velký kuchyňský nůž. Ptala jsem se ho, jestli chce, abych mu ukrojila buchtu, ale nekomunikoval. Pak mi zavolal jeho syn, že mu táta píše zvláštní smsky, a že se o něj bojí. Zatelefonovala jsem proto na záchrannou službu. Vlasta stál ke mně zády. Pak se na mě otočil, myslela jsem si, že mě objímá. Najednou mě bodnul. Dodnes z toho nemůžu spát. Zhubla jsem od té doby 16 kilo. Chodím k psycholožce a k psychiatrovi, kteří mi pomáhají,“ dodala poškozená. Obžalovaný u soudu uvedl, že svého činu lituje. „Ten den jsem nebyl ve své kůži, měl jsem deprese. Pamatuji si, že jsem stál v kuchyni a chtěl si rozkrojit housku. Přítelkyně najednou začala volat záchranku. Otočil jsem se k ní a začali jsme se přetahovat o nůž. Pak mi na něj padla,“ vypověděl muž. „Nůž si z břicha sama vyndala. Když jsem jí chtěl pomoct, řekla, ať jdu pryč a zabouchla dveře. Je mi líto, co se stalo. V žádném případě jsem jí nechtěl nic udělat,“ řekl.

Soud bude pokračovat v následujících dnech.