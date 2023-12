Když se její druh Karel, jehož poslala pro dávky, vrátil domů bez peněz, dostala amok. Vzala do ruky paličku na maso a začala ho surově bít.

Blažena Tamášová a její druh Karel L., na němž jsou následky útoku paličkou stále patrné, u plzeňského městského soudu. | Video: Deník/Milan Kilián

Kdyby ji nezastavil další obyvatel plzeňské ubytovny, zřejmě by partnera opilá Slovenka Blažena Tamášová (45) umlátila k smrti. I tak ho připravila o kus nosu a způsobila mu řadu dalších těžkých zranění. Od plzeňského městského soudu odešla žena v pátek s podmínkou.

Incident se odehrál letos 13. června v podvečer na ubytovně v Lobezské ulici v Plzni. Tamášová, která měla v sobě více než 2,5 promile alkoholu, tam velmi surově zaútočila na svého o deset let mladšího partnera Karla L., s nímž žije už sedm let, od doby, co přišla do Čech. Podle státního zástupce Michala Klímy mu zasadila několik ran paličkou a přestala s útoky, až když jí zbraň sebral další spolubydlící, jenž se k tomu nachomýtl. „Bylo tam hrozně krve. Kdybych nepřišel a paličku jí nevzal, tak ho snad zabila. Ona je taková malá, ale on jen seděl a ona ho mlátila. Je vidět, co dělá chlast,“ řekl muž Deníku na chodbě soudu.

Karel L. přišel po ranách paličkou o část nosu a utrpěl řadu dalších zranění. A to ještě dopadl dobře, podle znalců mu mohla zběsilá žena způsobit ještě závažnější újmu, např. poranit mozek.

I přesto s ní ale k soudu přišel a řekl, že si nepřeje, aby byla potrestána. „Odpustil jsem jí,“ svěřil se Deníku.

Do ohrádky pro svědky vůbec nepředstoupil, neboť jednání bylo velmi rychlé. Tamášová vše přinala. „Je mi líto, co jsem udělala. Doznávám se k tomu,“ řekla soudu brečící cizinka s tím, že ke konfliktu došlo kvůli penězům. „Šel pro ně a nic nedonesl. To mě rozčílilo,“ prohlásila Tamášová, která v Čechách nepracuje a žije jen z dávek. O její jedenáctiletou dceru se stará její matka na Slovensku. Ani surový útok prý jejich vztah s Karlem L. nezkalil. „Jsme pořád spolu. Miluji ho, bez něj neumím ani spát,“ tvrdila a požádala o uzavření dohody o vině a trestu. Se státním zástupcem se skutečně dohodla. I když jí hrozilo vězení na tři roky až deset let, shodli se na trestu 2,5 roku, podmíněně odloženém na stejně dlouhou zkušební dobu. K trestu pod spodní sazbou jí pomohlo nejen doznání a lítost, ale i fakt, že dosud byla bezúhonná, nebyla trestána ani pro přestupek. Soudní senát v čele se soudkyní Lenkou Prýcovou dohodu schválil a ta nabyla právní moci. „Dávejte si pozor a spory s partnerem neřešte v afektu,“ varovala Tamášovou při odchodu ze soudní síně Prýcová. Žena však vydržela jen na chodbu. Tam na partnera křičela, že je vše jeho vina a že s ním končí. V hádce poté odešli.