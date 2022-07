Jen vloni obdobných pokusů zaregistrovali na Borech téměř čtyři desítky. V posledních letech jsou nejoblíbenějším způsobem pašování zakázaných látek do věznice drogy všité do roušek či respirátorů, napouštějí se ale jimi i třeba sušenky posílané trestancům nebo se tam pašují v tělesných otvorech.

Podle obžaloby Sobotka, který byl už sedmnáctkrát soudně trestán, volal vloni na podzim z věznice na plzeňských Borech ženě, kterou měl v mobilu uloženou jako příbuznou Helenu. Ve skutečnosti ale telefonoval kamarádovi z jižních Čech Voldřichovi, jenž byl odsouzen už patnáctkrát. I teď už je zase za mřížemi, konkrétně v Kynšperku nad Ohří, ale tehdy byl na svobodě. Voldřich pak podle instrukcí převzal na poště v Bechyni zásilku, kterou následně odeslal z pošty v Blatné Sobotkovi na Bory. Byly v ní barevné tiskopisy a černé trenýrky, které měly ve švu zašitou přepravku s necelým gramem pervitinu. Při kontrole ale byly drogy odhaleny.

Sobotka od počátku popíral, že si balíček nechal poslat, a ani u soudu názor nezměnil. „Nic jsem si neobjednal, nic o tom nevím. Více odmítám vypovídat,“ prohlásil muž procházející z Brna. Voldřich poslal nedávno soudu dopis, v němž uvedl, že se cítí být vinen a je ochoten uzavřít dohodu o vině a trestu, u soudu ale otočil. „To mi poradil spoluodsouzený. Jsem nevinný. Nebudu vypovídat,“ překvapil Voldřich. Na základě toho navrhl státní zástupce odsoudit jen Voldřicha, u něhož jsou podle něj jednoznačné důkazy, že trestný čin spáchal, zatímco u Sobotky ne. S tím se ztotožnila i soudkyně Blanka Šišová, která Voldřicha odsoudila ke 20 měsícům, podmíněně odloženým na zkušební dobu tří let. „Zásilku převzal a odeslal, byly na ní nalezeny jeho genetické stopy,“ vysvětlila Šišová, jež věc Sobotky postoupila řediteli plzeňské věznice, neboť podle ní nejde o trestný čin, ale mohlo by jít o přestupek. Verdikt je pravomocný.

V tělesných otvorech, sušenkách i rouškách

Voldřich není zdaleka jediný, kdo se pokusil propašovat drogy na Bory. Jen letos za první pololetí tam odhalili 17 takových případů, vloni za celý rok 39. Předloni bylo překvapivě jen 9 záchytů. Způsoby, kterými se snaží lidé dostat drogy do věznice, jsou rozličné. „Jsou zneužívány legální možnosti kontaktu s vězněm například při návštěvách blízkých osob s vězněnou osobou, kdy tyto návštěvy drogy ukrývají v oblečení nebo i uvnitř tělesných otvorů a následně se je snaží předat vězněným osobám. Nejčastěji však drogy odhalujeme v korespondenci – to znamená v různých vrstvách bublinkových fólií, pod 3D nálepkami, pod známkami. V posledních letech jsou velkým hitem drogy všité do roušek či respirátorů, bývají napuštěné v sušenkách, mezi bonbóny, místo náplní ve fixách, v knihách či v časopisech. Drogy se dají schovat i do hygieny – do zubních past, krémů nebo šamponů,“ zbilancoval mluvčí věznice Martin Černý. Dodal, že nejčastěji zachycenými omamnými a psychotropními látkami jsou metamfetamin, benzodiazepiny, THC, opiátové náplasti.

Drogy se do věznice snaží zpravidla propašovat příbuzní, známí nebo kamarádi vězněných osob. Tomu se věznice snaží pochopitelně zabránit. „Mezi hlavní opatření, kterými se snažíme eliminovat prostup drog do věznice, patří využívání technických prostředků, jako jsou například detekční rámy a křesla, rentgeny a speciálně vycvičení služební psi. Zde je nutné vyzdvihnout též ten nejpodstatnější faktor, a to je lidský potenciál našich zaměstnanců, včetně jejich zkušeností a schopnosti správně zpracovávat dostupné informace,“ vysvětlil Černý s tím, že dále u vězněných osob probíhá testování na přítomnost drog.

„Za zneužití návykové látky ve věznici je vězněné osobě uložen kázeňský trest, je přeřazena v rámci vnitřní diferenciace do vyšší skupiny, může být v rámci vnější diferenciace přeřazena do přísnějšího stupně zabezpečení, případně přísnějšího typu věznice. Takto uložený kázeňský trest má vliv i na případné rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění. Je-li zjištěna a prokázána vězněné osobě distribuce drog, je toto jednání řešeno v rámci trestního řízení,“ uzavřel Černý.