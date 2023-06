Kvůli bolavým zádům měl dozorce v plzeňské věznici opakovaně neschopenku a nechodil do práce. Jenže místo léčení si přivydělával tajně jako skladník. Byl však odhalen, a tak je dnes příslušník Vězeňské služby ČR nejen postaven mimo službu, ale byl obviněn z podvodu.

Věznice Plzeň-Bory | Foto: Deník/Milan Kilián

Reálně mu tak hrozí, že se stane jedním z těch, které donedávna hlídal, tedy vězněm. A to až na pět let. O případu nyní informovala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

„Příslušníka praktický lékař uznal neschopným služby na měsíc v roce 2020 a na dva měsíce v roce 2022 z důvodu jím sdělených bolestí pohybového aparátu. Dle zjištění policejního orgánu GIBS měl nicméně dozorce v době, kdy mu běžela pracovní neschopnost, manuálně pracovat ve skladu, i když mu to jeho zdravotní stav dle pracovní neschopnosti neměl umožňovat,“ uvedla Ivana Nguyenová z GIBS. Dozorce měl odpracovat na nemocenské v jednom případě celkem 11 směn po 7,5 hodinách a v druhém případě celkem 42 směn po 7,5 hodinách. Tímto jednáním byla způsobena na vyplaceném služebním příjmu v nemoci a vyplacených nemocenských dávkách škoda přesahující 150 000 korun.

„Policejní orgán GIBS zahájil v únoru 2023 trestní stíhání a v dubnu 2023 navrhl dozorce obžalovat ze spáchání přečinu podvod. Státní zástupce následně návrh akceptoval a dozorce obžaloval z výše uvedeného přečinu, za který mu v případě odsouzení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody nebo peněžitý trest.,“ uzavřela Nguyenová.

„V současné době se k tomu nebudeme vyjadřovat. Mohu pouze potvrdit, že příslušník byl postaven mimo službu,“ řekl Deníku mluvčí Věznice Plzeň Martin Černý. Pokud by byl dozorce soudem pravomocně uznán vinným a odsouzen, znamenalo by to pro něj konec práce ve věznici.

Podle informací Deníku mohl být důvodem trestné činnosti nedostatečně vysoký příjem muže. Podle některých dozorců jsou jejich platy vzhledem k náročnosti práce nízké.