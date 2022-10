Případem, jenž se odehrál v Zahradní ulici v Dýšině, se již zabývají i policisté. „Případ řešíme zatím v rovině přestupku, ale není vyloučeno, že bude do budoucna překvalifikován,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Jak bránit psa

Co radí odborníci obecně v případě, schyluje-li se ke psí rvačce?

Když vidíte, že na vás nebo vašeho psa cizí pes vrčí, naštvaně štěká, cení zuby nebo se mu ježí chlupy, vyhněte se mu obloukem. Pokud jste na takový manévr příliš blízko, přitáhněte si vlastního psa nakrátko nebo ho přivolejte k noze a stoupněte si mezi něj a druhého čtvernožce. Roztáhněte ruce, vytáhněte ramena a snažte se působit větší. Své psy se raději nesnažte brát do náruče, ty malé můžete raději zkusit postavit někam do výšky: na auto, vyšší zídku, popelnici a podobně. Pokud není šance, abyste psí rvačku odvrátili, raději svého psa pusťte z vodítka – má tak šanci utéct, anebo alespoň lépe manévrovat, navíc se do vodítka nezamotá ani nepřidusí.

Jak utnout psí rvačku?

Je-li ve rvačce aktivní váš pes, je důležité na něj nekřičet. Povely, aby s útokem přestal, pronášejte důrazně, ale rozhodně na něj hystericky nekřičte ani jej nebijte. Tím totiž jeho agresivitu jen přiživíte. „Pokud bojující psi na povely nereagují, zkuste jim přes hlavu hodit mikinu, bundu či deku, aby na sebe neviděli a zklidnili se. Zkušenější pejskaři mohou použít hmat, kdy psa vezmou za zadní nohy nebo slabiny a zvednou ho či jej svalí na bok. Musejí počítat s tím, že se po nich pes může ohnat, takže je lepší si opět třeba bundou chránit ruce,“ radí Jan Moravec, spoluzakladatel společnosti PetExpert, která se specializuje na pojištění domácích mazlíčků. Jsou-li psi pevně zakousnutí do sebe, lze vyzkoušet i krátké přidušení zatáhnutím za obojek anebo psovi strčit prst do konečníku, což je pro něj tak nepříjemné, že velmi pravděpodobně druhého psa pustí.