Pacienti Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, kteří letos v létě při vycházce po městě opilí napadali kolemjdoucí, poničili hřbitovní kapli a nakonec zaútočili i na policisty a záchranáře a dokonce je zranili, trestu neuniknou. Oba skončí před soudem.

Pacienti psychiatrické nemocnice při na vycházce poničili kapli. | Foto: Policie ČR

Ač mají nařízenu ústavní léčbu, policie došla k závěru, že jsou za své činy odpovědní. „Mohu potvrdit, že jsme zahájili trestní stíhání mužů ve věku 20 a 25 let, a to pro trestné činy výtržnictví, poškození cizí věci, násilí proti úřední osobě a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu,“ uvedla v pondělí policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Incident se odehrál v červnu. Ač jeden z mužů trpí vážnou duševní nemocí a druhý se podle informací Deníku léčí kvůli závislosti na alkoholu a drogách, oba se na vycházce opili. „Starší nejprve napadl pěstí kolemjdoucího muže, pak skočil do silnice před projíždějící vozidlo. Když zastavilo, udeřil pěstí do kapoty. Pak došli na místní hřbitov, kde násilním vnikli do kaple. Rozbili skleněnou výplň a posprejovali vnitřek kaple a hrobku černou barvou. Konkrétně vytvořili pentagram,“ popsal tehdy Deníku zdroj obeznámený s případem.

Je to mrtvola v pytli? Strážníci vyjížděli k netradičnímu nálezu

Řádění neustalo ani po příjezdu policejních hlídek na místo. Mladší z pacientů dal jednomu z policistů pěstí. Pak zaútočili na záchranáře. „Oba muži byli pod vlivem alkoholu a byli agresivní. Kopali, plivali, kousali. Jeden z nich kopl řidiče záchranné služby do ruky,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Dodala, že při zásahu byl zraněn i další zaměstnanec záchranky, který se pořezal o střep. Jeden z agresorů navíc poničil kopem sanitní vůz.

Oba výtečníci byli po zadržení umístěni do policejní cely a po provedení nezbytných úkonů byli transportováni zpět do Psychiatrické nemocnice Dobřany. Hrozí jim až čtyřleté nepodmíněné tresty.