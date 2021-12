Hasiči vyjížděli v úterý po jedné hodině odpoledne do Lelova u Stoda, kde do potoka unikla neznámá látka. "Na místě mělo dojít i k úhynu ryb. Do potoka jsme nainstalovali nornou stěnu a kontaktovali zástupce odboru životního prostředí," uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar. Na místo vyrazila kvůli anbrání vzorků také hasičská laboratoř z Třemošné. "Původ znečištění je pravděpodobně v zemědělské společnosti v Zeměticích," doplnil mluvčí hasičů.