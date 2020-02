Jiří P. měl podle obžaloby od roku 2012 do roku 2014 přes sociální síť kontaktovat tehdy ještě čtrnáctiletou dívku. Vyhrožoval jí, že když mu nepošle své intimní fotografie, pošle její profilovou fotku jejím rodičům. Dívka měla svou „profilovku“ dle jeho názoru závadovou, protože na ní měla velký výstřih.

Dotyčná Jiřímu P. z obavy, že výhrůžky splní, intimní fotografie opakovaně poskytla. To však obžalovanému nestačilo, neváhal a oslovil dvojče dívky s tím, že pokud mu rovněž nezašle své intimní snímky, zveřejní fotografie její sestry.

Děvče, které oslovil jako druhé, pak přes internet vylákal na schůzku a podle obžaloby znásilnil v autě.

VĚK NEZNAL

Jiří P. se u soudu doznal k tomu, že dívky pomocí fotek vydíral, dodal ale, že netušil, kolik jim je let. „S první dívkou jsem se seznámil na erotické seznamce, kde je registrace podmíněna věkem od 18 let. Věřil jsem tedy, že je dospělá a po věku se dál nepídil,“ uvedl s tím, že k násilnému pohlavnímu styku ale nedošlo. „Sama se svlékla, byla to normální soulož, špatně jsem se k ní nechoval,“ řekl.

Podle znalce a psychologa Petra Weisse trpí obžalovaný sexuální deviací, a to sadismem. „Žádnou duševní poruchu jsme nezjistili a navrhujeme, aby soud uložil ochrannou ambulantní sexuologickou léčbu. Jeho resocializace bude pak závislá na úspěšnosti léčby,“ sdělil Weiss.

Soud bude pokračovat v následujících dnech.