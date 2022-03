První obětí mladíka z Chebska byla podle obžaloby dívka, jíž začal v roce 2019, kdy jí bylo 13 let, posílat snímky svého přirození. A to zhruba po dobu jednoho roku. „Ač znal její věk, předčasně ji seznamoval se sexuálními praktikami, když jí zaslal přesně nezjištěný počet fotografií svého obnaženého penisu a popisoval, jakým způsobem by ji orálně uspokojoval a vykonal na ní soulož,“ řekla státní zástupkyně s tím, že tak ohrozil citový a mravní vývoj poškozené a že tak mohl vyvolat její předčasný zájem o sexualitu.

Obdobně se měl mladík chovat i k další dívce, jíž taktéž posílal snímky své údu s nevhodnými sexuálními komentáři, a to zhruba po dobu půl roku. Jenže v tomto případě si podle obžaloby pak dovolil i mnohem víc. Koncem roku 2020 ji navštívil u ní doma a donutil ji pohrůžkami, aby ho pustila dovnitř. „Začal ji hladit po stehnech, čemuž se poškozená bránila odstrkáváním jeho rukou, poté ji přitáhl blíže k sobě, začal jí roztahovat nohy, vzal ji za ruku a dal ji přes oblečení na svůj ztopořený penis a říkal, že tohle bude mít v sobě,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně. Dodala, že ho dívka odstrkávala, a to až do doby, než u bytu zazvonil její přítel, jemuž tajně poslala SMS s prosbou o pomoc.

Neublížil bych jim

Ve stejné době se měl Tomáš H. dopustit dalšího deliktu. Obětí byla 14letá dívka. „V úmyslu sexuálně se uspokojit chytil nezletilou za boky, posadil si ji na klín a přestože mu opakovaně říkala, aby toho nechal, proti její vůli a přes její nesouhlas ji osahával a jednání zanechal až ve chvíli, kdy mu dala facku a odešla,“ řekla státní zástupkyně.

Obžalovaný u soudu vinu odmítl. Řekl, že žádné z dívek, co je podle obžaloby atakoval fyzicky, neublížil. „První jsem měl rád, chtěl jsem s ní chodit. Druhou jsem měl rád jako kamarádku. Nikdy bych žádné z nich neublížil ani ji neznásilnil. Co se týče těch fotografií, tak to bylo oboustranné, i ony mi posílaly vyzývavé fotky. Jsem si ale vědom, že jsem jim snímky neměl posílat. Je mi to líto,“ řekl mladík při svém vyjádření, při němž připomínal dítě odříkávající naučenou básničku. Na otázky odmítl odpovídat.

Líčení bude pokračovat v květnu výslechem znalců a svědků. Obžalovanému za znásilnění, ohrožování výchovy dítěte a další trestné činy hrozí až 12 let vězení. Jedna poškozená po něm chce přes milion korun. Státní zástupkyně pro něj v obžalobě požadovala minimálně pětiletý nepodmíněný trest a sexuologické léčení.