Koubová si podle obžaloby opatřila falzifikát diplomu Západočeské univerzity, který uvádí, že získala vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu Učitelství pro základní školy, ve studijních oborech Učitelství informatiky pro základní školy a Učitelství technické výchovy pro základní školy.

Tento padělek předložila v listopadu 2019 na plzeňské škole jako doklad o svém dosaženém vzdělání a díky tomu byla přijata na pozici pedagoga. Učila tam čtvrt roku, než se vše provalilo.

Diplom měla Koubová získat od Pavla Kubeše z Plzeňska, jenž tehdy nabízel na internetu za peníze vysokoškolské tituly, vysvědčení o maturitní zkoušce, o absolutoriu VOŠ či o rekvalifikaci, ale i třeba vysvědčení o absolvování konzervatoře. Muž, který za to dostal letos v květnu podmínku, soudu řekl, že jedním ze zákazníků byla právě Koubová, které jasně řekl cenu za tento diplom.

Žena ale u soudu opakovaně vinu odmítla. „S obžalobou nesouhlasím, falešný diplom jsem si úmyslně nepořídila,“ tvrdila s tím, že má bakalářský titul z Metropolitní univerzity Praha, kde studovala cestovní ruch. V roce 2019 si podle svých slov chtěla rozšířit vzdělání, a tak navštívila při dni otevřených dveří pedagogickou fakultu. Tam potkala Pavla Kubeše, který jí řekl, že jí fakulta může umožnit individuální studium.

„V březnu se mi ozval a domluvili jsme se, že začnu studovat,“ tvrdila. Dodala, že i když školu vystudovala za pouhé dva a půl měsíce, nikdy neviděla nikoho z pedagogů a diplom jí předal Kubeš, divné jí to nebylo. „Věřila jsem mu,“ tvrdila obžalovaná, kterou u soudu podpořila i její matka.

Ta uvedla, že dcera naletěla podvodníkovi a že školu studovala zhruba dva roky, a to přesto, že sama Koubová přiznala, že měla mít titul Mgr. za mnohem kratší dobu. U soudu zaznělo, že právě titul Mgr. (ale i Ing.) Koubová neoprávněně používala opakovaně při různých příležitostech, a to dokonce i poté, co už za to byla souzena.

Obhájce Koubové Robert Kaše žádal v závěrečném návrhu zproštění obžaloby, neboť jeho klientka je podle něj obětí podvodu, naopak státní zástupce Libor Řeřicha konstatoval, že vina je důkazy jasně prokázána. „Musela bychom být padlí na hlavu, abychom její verzi uvěřili,“ prohlásil Řeřicha.

Soudce Vladimír Žák se ztotožnil s obžalobou a Koubové uložil osmiměsíční trest, který podmíněně odložil na zkušební dobu dvou let, a peněžní trest ve výši 10 000 korun. Musela si podle něj být zcela jednoznačně vědoma, že tímto způsobem nemohla vystudovat vysokou školu a že jedná nelegálně.

Koubová se na místě odvolala, a tak případ bude řešit Krajský soud Plzeň. Koubová je trestně stíhána i v několika dalších věcech, kde jí hrozí mnohem vyšší tresty.