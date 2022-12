Dědeček měl roky zneužívat nevlastní vnučky. Měřil jsem jim jen teplotu, tvrdí

Podle zdroje Deníku obeznámeného s vyšetřováním měl senior dvě nevlastní vnučky, které ho však považují za svého dědu, zneužívat dlouhodobě, po dobu delší než tři roky. Začít s tím měl, když bylo mladší z dívek pouhých osm let, starší jen o něco více. „Děti měl zneužívat v době, kdy je měl svěřeny do péče. Podle jejich výpovědí je osahával na prsou a na přirození, a to přesto, že mu říkaly, že se jim to nelíbí, že je jim to nepříjemné,“ uvedl zdroj. Dodal, že muž vinu popírá. Tvrdí, že když se dívek někdy dotkl, tak to bylo např. proto, že chtěl zjistit, zda nemají teplotu. Rozhodně mu nešlo o sexuální uspokojení.

Opilec demoloval byt matky. Dostal nařezáno a skončil na záchytce

Pokud by ale byl přesto postaven před soud, hrozil by mu za pohlavní zneužití až desetiletý nepodmíněný trest. A někdy víceleté tresty za tento skutek v Plzeňském kraji skutečně padají. Krajský soud v Plzni nedávno poslal nepravomocně na pět let za mříže Jaroslava J. za to, že coby vychovatel v dětském domově v Tachově zneužíval malé chlapce. Zároveň mu nařídil sexuologickou léčbu a zakázal práci s mládeží. Ještě o rok více dostal Slovák Pavol L. (45), který vloni v Plzni zneužil třináctiletého chlapce. Dítě, které je handicapované, se marně bránilo.

Naopak např. Martin V., který měl na Plzeňsku opakovaně sex s vlastní mladší handicapovanou sestrou, vyvázl před pár dny s podmínkou. A to přesto, že s ní spal už od jejích dvanácti a vyžadoval dokonce i anální styk.