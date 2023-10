Radek J., jehož jméno ani tvář nesmí redakce ze zákona zveřejnit, podle obžaloby, která zazněla u Krajského soudu v Plzni, svou matku, narozenou v roce 1961, terorizoval už od roku 2009, a to až do listopadu 2021, kdy skončil ve vazbě. „Opakovaně ji fyzicky napadal. Bil ji rukama do různých částí těla, házel po ní dřevěná polena či plechovky se psím krmením, sprostě jí nadával, zakazovat jí opouštět bydliště,“ řekl v obžalobě státní zástupce Jakub Kubias s tím, že naposledy matku napadl před svým zadržením, kdy ji vláčel za vlasy a bil jen proto, že měl pocit, že neuklidila.

Muž měl navíc svoji matku, invalidní důchodkyni, pod pohrůžkou fyzického násilí nutit k distribuci marihuany jeho odběratelům v době, kdy nebyl doma. Žena měla takto z donucení a ze strachu ze svého syna prodat „trávu“ v hodnotě nejméně 40 800 Kč. S marihuanou ale zejména kšeftoval sám obžalovaný, prodával ji minimálně od roku 2016, a to i mladistvým a dokonce i dětem mladším 15 let. Obžaloba mu výdělek spočítala na nejméně 2,1 milionu korun.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Při vazebním zasedání i u výslechů na policii Radek J. připouštěl, že matku několikrát napadl i že prodávala marihuanu zákazníkům v době, kdy nebyl doma, u soudního líčení, které odstartovalo už před rokem, se ale k přiznání neměl. „Nepopírám, že jsme se s maminkou hádali, ale nikdy bych ji neuhodil, netahal bych ji za vlasy. Když jsem něco hodil, nebylo to po ní. Jen jednou jsem ji udeřil, a to nechtěně, když jsem chtěl dát facku psovi. To mě dodnes mrzí. Vždyť je to moje maminka, dala mi život,“ tvrdil soudu obžalovaný.

Distribuci drog přiznal, ale bylo to podle něj v mnohem menším množství, než tvrdí obžaloba. „Marihuanu jsem nepěstoval, ale kupoval ji od známých za 130 až 150 korun za gram a dál ji prodával většinou za 200 Kč za gram. Peníze jsem potřeboval na krmení svých psů. Byli to voříšci, ale měl jsem jich 32, množili se mezi sebou. Teď už jsou v útulku,“ řekl soudu Radek J.

Senát v čele se soudcem Tomášem Mahrem ho uznal vinným z vydírání, z týrání osoby žijící ve společném obydlí a dalších trestných činů a odsoudil ho k osmiletému nepodmíněnému trestu, který si odpyká ve věznici s ostrahou. Dále mu byl uložen peněžitý trest ve výši 12 000 korun a státu propadly drogy a další věci zajištěné při domovní prohlídce. „Co se týče týrání, obžalovaný vinu popíral, ale usvědčují ho výpovědi jeho matky a také bratra,“ uvedl ve zdůvodnění mimo jiné Mahr. Rozsudek není pravomocný, Radek J., který byl v mezidobí propuštěn z vazby, se na místě odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání.