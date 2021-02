„Že v několika objektech na území Plzeňského kraje může docházet k neoprávněnému pěstování konopí, zjistili policisté z odboru obecné kriminality, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje vlastním šetřením. Po získání a shromáždění veškerých potřebných důkazů byla na minulou středu naplánovaná akce pod názvem Dallas, která začala v časných ranních hodinách,“ sdělila včera policejní mluvčí Hana Kroftová.

Policisté přitom odhalili čtyři aktivní pěstírny, tři v Plzni a jednu na Domažlicku. „Při akci zadrželi osm podezřelých osob, podařilo se zajistit více než 1500 kusů rostlin konopí v různých stádiích růstu, finanční hotovost bezmála 150 000 korun a v přepočtu několika desítek tisíc korun v cizí měně,“ pokračovala Kroftová.

Trestní stíhání už bylo zahájeno se sedmi ze zadržených osob, čtyřmi muži ve věku 61, 44, 41 a 32 let a ženami ve věku 59, 45 a 35 let. „Všichni obvinění jsou stíháni pro zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, tři osoby, muži ve věku 61 a 44 let a žena ve věku 59 let, jsou navíc stíhány jako členové organizované skupiny, kdy čin spáchali ve velkém rozsahu,“ doplnila policejní mluvčí. Muži ve věku 32, 41 a 44 let byli umístěni do vazby.