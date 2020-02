Když bylo Aloisovi V. dvacet let, byl odsouzen sokolovským okresním soudem za líbání a osahávání jedenáctileté dívenky ke tříletému trestu, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku. Zároveň musel absolvovat ochranné ambulantní sexuologické léčení.

Od té doby sekal latinu, nakonec ale podle policie neovládl své pudy. V roce 2014 se oženil se ženou, která měla malou dcerku. A právě ta se stala jeho obětí. Alois V. zřejmě čekal na chvíli, kdy dívce bude alespoň 10 let. Poprvé ji totiž zneužil přesně den po jejích 10. narozeninách.

„Přišel do pokoje, osahával mě a tak. Říkala jsem mu, ať přestane, nevěděla jsem, co dělá. On říkal, že nepřestane, že se mi to bude líbit,“ vzpomínala na první den, kdy si ji otčím vybral za sexuální objekt, dívenka. Od té doby se to podle ní opakovalo ještě mnohokrát. Muž měl nevlastní dceru osahávat na prsou i na přirození, později s ní klasicky souložil. A to přesto, že ho prosila, ať toho nechá, a odstrkávala ho. To ale on hravě překonal, většího odporu dívka nebyla schopna. „V pozdější době mu nezletilá přestala klást odpor, neboť usoudila, že jakýkoli odpor je beznadějný,“ uvedl v obžalobě státní zástupce.

BÁLA SE COKOLI ŘÍCT

Dívka vypověděla, že ji otčím osahával dokonce i ve chvíli, kdy leželi v jedné posteli s její maminkou. Sahal na ni pod dekou a dával si pozor, aby si její matka ničeho nevšimla. Jindy s ní měl sex na kuchyňské lince, když její matka a sestra ještě spaly a ona se chystala do školy. Mámě se bála cokoli říct, neboť nechtěla její vztah s manželem rozbít, navíc jí otčím vyhrožoval, že jí zakáže koníčky a že jí přestane dávat cigarety. Ona reagovala útěky z domova. Vše se provalilo, až když se jí zpozdila menstruace a ona se svěřila kamarádkám, kterým řekla i to, že s ní spí její otčím.

Dívčina matka policistům řekla, že si nikdy nevšimla, že by její manžel dceru nějak osahával nebo obtěžoval. Je si téměř jista, že je nevinný, myslí si, že dcera si vše vymyslela.

Alois V. nevypovídal jako obviněný a k věci se nevyjádřil ani při vazebním zasedání. Již brzy by měl stanout před soudem, za pokračující zločin znásilnění dítěte mladšího 15 let mu hrozí odnětí svobody na pět až dvanáct let.