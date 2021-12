Miroslav Kumbera (61) z Horního Slavkova dostal za dvojnásobnou vraždu své přítelkyně a jejího milence devatenáct let.Zdroj: Deník/Barbora Hájková

Před Krajským soudem stanul také 61letý Miroslav Kumbera ze Sokolovka. Ten letos v lednu zastřelil svoji o 25 let mladší přítelkyni a jejího údajného milence. Soud mu vyměřil trest 19 let, který později Vrchní soud v Praze snížil na 17 let. Dvojité vraždě předcházela slovní rozepře, která vyústila ve střelbu z legálně držené pistole. Kumbera poté sám zavolal tíňovou linku a udal se. Chtěl se také zastřelit, ale k sebevraždě nenašel odvahu.