Ale to, co si dovoluje Jaroslav J. z Klatov v pouhých 18 letech, to je vrchol drzosti. Ač nemá řidičský průkaz, byl už mnohokrát přistižen za volantem automobilu. Nic ho od řízení neodradilo, ani opakovaná trestní stíhání. Teď už si ale jen tak nezařídí. Klatovský soud ho poslal do vazby, kde si počká na trest.