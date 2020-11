Chvíle hrůzy prožili cestující v jednom z plzeňských trolejbusů. Řádil tam opilý Slovák Roman Bošnovič (35), jenž nejprve dal bezdůvodně ránu pěstí muži, který jel domů s malým dítětem. „Syn se pak týden bál nastoupit do trolejbusu. Brečel a jen opakoval ,pán bác´,“ vzpomínal Milan C. u plzeňského soudu, který začal případ projednávat. V obžalobě zaznělo, že cizinec zaútočil i na další lidi. Jednomu rozbil o hlavu pivní láhev, na další vytáhl nůž.

Bošnovič, který byl před několika lety trestán za výtržnictví a který bydlí v Plzni na ubytovně, v osudný večer nastoupil do trolejbusu na tamní Americké třídě. Podle svědků působil opile či zfetovaně, mumlal, nadával a plival kolem sebe. Za svůj terč si vybral Milana C., jenž jel se svým tříletým synem. „Nevšímal jsem si ho. On ke mně přišel, říkal, že si mě pamatuje. Chtěl, abych s ním vystoupil, že si to se mnou vyřídí. Vysvětloval jsem mu, že si mě s někým plete, že ho neznám, a prosil ho, ať mě nechá, že mám s sebou malé dítě. On mi ale najednou dal ránu pěstí do obličeje. Lehce mě zranil,“ líčil u soudu Milan C. Dodal, že ho zachránil mladík, který agresora ihned vystrčil z trolejbusu. Tomáš F. ale za to, že podal pomocnou ruku, zaplatil zraněním.

„Ptal jsem se ho, co to dělá, a říkal mu, že ten pán má malého syna. On reagoval tím, že mě udeřil do hlavy lahví od piva, která se přitom rozbila,“ líčil Tomáš F., jenž měl sice bouli a roztržené ucho, ale útok si nenechal líbit. Cizince srazil na zem a uštědřil mu několik ran. Do konfliktu se pak vložila mladá dvojice, která se snažila situaci uklidnit. Jenže Bošnovič vytáhl podle svědků nůž. „Řekl něco ve smyslu ,tak pojďte´. Pak jsme se dali všichni na útěk,“ líčil Tomáš F. On běžel ke kamarádovi, mladý pár vyhledal pomoc v nedalekém supermarketu. Pak už se na místo sjelo několik policejních hlídek a Bošnovič byl zatčen.

Když byl po činu vyslýchán, přiznal, že v osudný večer pil pivo. Odmítl ale, že by někoho napadl v trolejbusu nebo poté na zastávce. Při pozdějších výsleších už odmítl vypovídat a nepromluvil ani u soudu. Tam se totiž vůbec nedostavil, ráno před líčením volal, že je objednán k lékaři, protože má podezření na covid-19. Ale soud vše prověřil a zjistil, že nemluvil pravdu, a tak se líčení konalo v nepřítomnosti obžalovaného. Líčení bylo odročeno na prosinec. Pokud by se Bošnovič jednání vyhýbal, může skončit ve vazbě. Státní zástupce pro něj navrhuje rok vězení a poté vyhoštění z ČR.