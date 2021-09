Cizinec ho tak vezl několik metrů na kapotě auta, taxikář po pádu z auta utrpěl oděrky a modřiny. Agresor pak z místa ujel. „O pár minut později jej policisté nalezli v lesním prostoru poblíž obce a zadrželi jej,“ doplnila mluvčí s tím, že útočník už byl rozhodnutím soudu umístěn do vazby.

Z trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu obvinili policisté 32letého cizince, který v pondělí najížděl v obci na jižním Plzeňsku autem do své přítelkyně a taxikáře.

