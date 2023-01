Ten den se kolem půl čtvrté odpoledne na obvodní oddělení Plzeň-střed dostavil 24letý muž, který pohřešoval svého kamaráda a měl důvodnou obavu o jeho život. Jeho o několik let mladší kamarád mu totiž poslal několik SMS zpráv, že chce spáchat sebevraždu. „Policisté okamžitě rozjeli pátrací akci, do které bylo nasazeno několik policejních hlídek, včetně speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a psovoda se služebním psem. Pátrání se zaměřilo na všechna místa, kde by se pohřešovaný mohl zdržovat,“ přiblížila policejní mluvčí Michaela Raindlová.