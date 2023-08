Hodně nepříjemný zážitek čeká patnáctiletého chlapce, který bude muset před Krajským soudem v Plzni detailně popsat, jak ho v době, kdy mu bylo 13 až 14 let, znásilňoval jeho otčím.

Vojtěch Č. u Krajského soudu Plzeň | Video: Deník/Milan Kilián

Soudní senát totiž vzhledem k tomu, co během dvou dosavadních líčení zaznělo, vyhověl žádosti obhajoby. Ta nesouhlasila s tím, aby byl pouze přehrán výslech poškozeného, jak je v těchto případech obvyklé, ale žádala jeho osobní slyšení.

Chlapcova rodina, dá-li se to tak nazvat, je opravdu mimořádná. Jeho matka porodila své první dítě v pouhých dvanácti letech, další přicházely na svět jako na běžícím pásu. Když jich měla pět, seznámila se s Vojtěchem Č. (23) z Plzně, jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit. Tomu bylo v době, kdy s ní začal žít jako muž se ženou, pouhých 11 let. Když se poznali, měla žena v péči jen dvě ze svých dětí, ostatní byly umístěny v dětských domovech a ústavech (tam později skončily i tyto dvě děti).

Vojtěch Č., jenž se podle svých slov o obě nevlastní děti staral lépe než jejich táta, si se ženou pak pořídil tři vlastní děti. Chlapec, kterého Vojtěch Č. od svých jedenácti vychovával, opakovaně utíkal z dětského domova na Domažlicku. Azyl hledal u Vojtěcha Č. na ubytovně, kde s ním v tu dobu už chlapcova matka nebydlela, neboť se po konfliktu odstěhovala. Otčím dítě u sebe sice ukryl, ale podle obžaloby to nebylo zadarmo, na chlapce sexuálně útočil. „Uléhal s ním do jedné postele. Osahával ho na intimních partiích a svého jednání zanechal, když nezletilý vyslovil svůj nesouhlas,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl a dodal, že v jednom případě měl obžalovaný využít situace, kdy školák usnul, svléknout ho a ve spánku mu zasunout svůj penis do análního otvoru, což chlapce probudilo a z pokoje odešel. Měl školáka také brát do baru.

„Není to pravda. Nikdy jsem s ním nebyl sám, vždy u toho byla jeho máma a další děti. Vymysleli si to, protože jsem se chtěl s chlapcovou matkou, která je nesvéprávná a o děti se nestarala, rozejít a ona se mi chce pomstít. Spikla se proti mně s mým nevlastním synem, neboť se zamiloval do mé sestry, která má šest dětí, a já jejich vztah nechtěl povolit,“ vysvětloval u prvního hlavního líčení Vojtěch Č.

Na druhé líčení dorazila i chlapcova matka, která překvapivě přišla společně s obžalovaným a soudu řekla, že se k sobě chtějí vrátit. Na její výpovědi to bylo poznat. Původně totiž chlapce, jenž se jí svěřil s tím, co mu otčím udělal, sama odvedla na policii, a Vojtěcha Č. tam nevykreslila v právě lichotivých barvách. Řekla o něm, že je narkoman, že ho viděla, jak sahal na jejího syna, i že se ne vždy chová jako chlap, někdy je prý jako žena. „Třeba češe ženám vlasy nebo doma uklízí,“ vysvětlila. Teď u soudu ale tvrdila, že si myslí, že její syn lže, a chce Vojtěchu Č. uškodit, neboť nepřáli jeho lásce. Přiznala, že jí lidé z ubytovny říkali, že chování jejího manžela k synovi je divné, že se třeba společně koupou. Uvedla ale, že tomu nevěří.

Soudní znalkyně, které posuzovaly Vojtěcha Č. i jeho nevlastního syna, nevykreslily ani jednoho v právě lichotivých barvách. Vojtěch Č. je mentálně na úrovni deseti - až dvanáctiletého dítěte a v podstatě jediné, co ovládá, je čerpat výhody sociálního systému. Netrpí ale žádnou duševní poruchou ani chorobou, nebyla u něj zjištěna žádná sexuální deviace a jeho pobyt na svobodě není z psychiatrického hlediska nebezpečný. Dnes patnáctiletý mladík je mentálně na úrovni zhruba sedmiletého školáka. „Je citově vyprahlý, má pragmatické vztahy i ke svým blízkým,“ uvedla znalkyně s tím, že i kdyby byl hoch naveden okolím, nebyl by schopen vzhledem ke svému intelektu vypovídat tak, jak vypovídal.

Líčení bude pokračovat koncem léta, po výslechu poškozeného by již mohl padnout verdikt. Vojtěchovi Č. hrozí až 12 let vězení, státní zástupce v obžalobě navrhl, aby mu byl v případě uznání viny uložen trest odnětí svobody v trvání 6 let se zařazením do věznice s ostrahou. Zmocněnec navíc požaduje pro chlapce odškodné ve výši 150 tisíc korun.