„Mohu potvrdit, že tento muž byl vzat do vazby, a to pro trestný čin vydírání, jehož se měl dopustit v Plzni,“ řekl Deníku soudce Josef Prach. Čeho přesně se Chaloupek dopustil, nechtěl specifikovat, informace k případu neposkytla ani plzeňská policie. „Ke konkrétním osobám se nemůžeme vyjadřovat,“ uvedla plzeňská mluvčí Veronika Hokrová.

PŮL ROKU NA SVOBODĚ

Chaloupek si přitom na svobodě dlouho nepobyl. Vloni byl vzat do vazby poté, co ho zadržely počátkem května spolu s Jiřím Dancem ze Sušice, Plzeňanem Jiřím Kadečkou a Lucií Kajanovou z Pňovan zásahové jednotky celní správy, a to právě ve chvíli, kdy v domě ve Vřeskovicích vařili drogy. Všichni čtyři byli policií obviněni ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a klatovský soud vzal všechny tři muže do vazby. Chaloupek, který byl v té době v podmínce, neboť byl předčasně propuštěn z tříletého výkonu trestu za oloupení poslíčka s pizzou, si ale podal ke krajskému soudu v Plzni stížnost a uspěl. „Krajský soud v červnu zrušil usnesení okresního soudu a obviněného propustil z vazby na svobodu, neboť dospěl k závěru, že u něj nejsou dány žádné vazební důvody,“ řekla tehdy Deníku mluvčí KS v Plzni Lucie Jíchová.

Teď je tedy Chaloupek znovu za mřížemi a má na krku nejen soud v Klatovech, kde jednání stále běží, ale i vydírání v Plzni.