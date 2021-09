Příslušníci hlídky předali případ Krajské veterinární správě pro Plzeňský kraj, do jejíž kompetence podezření z porušení veterinárních předpisů při přepravě živočišných produktů spadá. Ta potvrdila, že přeprava byla realizována v nevyhovujících podmínkách. Dle výpovědi spolujezdkyně závoz směřoval na Folmavu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.