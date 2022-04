Křížek, jenž má dvě děti s bývalou Miss ČR Lucií Vácho-vou, dnes Křížkovou, byl odsouzen vloni v květnu, vrchní soud ho poslal do věznice s ostrahou na 3,5 roku. Od července si trest odpykává ve Stráži pod Ralskem.

Před Vánoci vznikla petice na jeho podporu, úspěšného sportovce podpořilo přes devět tisíc lidí včetně známých osobností. „Žádáme soud, aby přihlédl ke všem okolnostem případu a příkladnému životu Davida Křížka a zvážil výši a celkový rozsah trestu pro něj. Prosíme s veškerou pokorou a úctou k soudu, aby byl shovívavý a přihlédl ke všem okolnostem situace, života a společenskému prospěchu Davida Křížka,“ stojí v petici.

Petici pražský soud, který teď rozhodoval o trestu pro Křížka za podvod ve výši 124 milionů korun, vzít v potaz nemohl, ale Plzeňanovi nahrály jiné polehčující okolnosti, a tak byl trest mírný. Protože tuto trestnou činnost spáchal ještě před tou, za niž byl odsouzen, Městský soud Praha zrušil předchozí rozsudek a nově uložil společný nepodmíněný trest ve výši 42 měsíců. Křížek má zároveň na deset let zákaz podnikání a byl mu uložen peněžitý trest ve výši 600 tisíc korun. „K tíži obžalovaného soud přihlédl k výši škody, která byla katastrofální. Ve prospěch obžalovaného hovořila dosavadní trestní bezúhonnost, faktická role při páchání trestného činu, kdy naivně a slepě důvěřoval osobám, které to skutečně spáchaly. Byl v podstatě zneužit, ale zavinil si to tím, že naprosto nepochopitelně důvěřoval. Z úvěrových prostředků nic neměl,“ řekla Deníku soudkyně Pavlátová a dodala, že Křížkovi polehčoval i neopatrný přístup poškozeného MSD, dále dlouhá doba uplynulá od spáchání trestného činu či velké množství podpůrných dopisů, které obžalovaného popisovaly jako člověka, jenž pomohl mnoha lidem. Přičinil se také aktivně o odčinění způsobené škody, pomohl odhalit osoby, které podvod organizovaly, je otcem dvou malých dětí, vyjádřil upřímnou lítost a prohlásil vinu.

Rozsudek ale není pravomocný. Státní zástupce se odvolal, a tak bude mít konečné slovo vrchní soud.