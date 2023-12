Radek D. na svoji tehdejší o rok starší partnerku zaútočil letos 30. dubna na ubytovně v Lokti na Karlovarsku, kam za ní přišel na návštěvu. Podle státního zástupce Jiřího Richtra byl útok velmi razantní. Začal podle něj tím, že obžalovaný z nezjištěných příčin po partnerce požadoval 15 000 Kč každého desátého dne v měsíci s tím, že pokud tak neučiní, tak ji zabije. „Poté jí hrozil úderem skleněnou lahví od alkoholu do hlavy, aby ji donutil k jeho konzumaci, což ze strachu učinila. Dále ji udeřil pěstí do různých částí těla včetně hlavy, několikrát ji kousl, přišlápnutím nohy ji přinutil stát na střepech z rozbitého popelníku a nutil ji ke spolknutí snubního prstenu, který jí násilím sundal z prstu ruky a poté jí ho zatlačil do úst se snahou vtlačit jí ho do krku, aby ho spolkla,“ líčil Richtr a dodal, že muž družku poté rdousil, až nemohla dýchat, a ještě ji nejméně třikrát udeřil dřevěnou nohou od rozbitého stolu. Způsobil jí mnohočetná zranění spočívající především ve zlomenině nosních kůstek, výrazné krvácení na temeni, měla modřiny na hlavě, krku, hrudníku a na všech končetinách. Podle znalců mohl jeho útok vést i k mnohem vážnějším zraněním či dokonce smrti. Ženu zachránilo, že v nestřežené chvíli utekla z místnosti.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Recidivista byl v minulosti za těžké ublížení na zdraví již odsouzen a odseděl si za něj pět let (a to zdaleka nebyl jeho jediný pobyt za mřížemi). Nyní senátu v čele se soudcem Janem Hostašem řekl, že se cítí vinen jen částečně. Uvedl, že v osudný den přišel za svou tehdejší družkou na návštěvu. „Chtěla, abych si píchnul drogu, nejspíš pervitin. Já to ale jen předstíral, měl jsme večer ještě nějakou práci. Pak jsme měli sex. Jsou tam tenké zdi a ona řvala jak pavián, až jsem se styděl. Kdyby tam měla křičet o pomoc, jak tvrdí obžaloba, museli by to lidi slyšet,“ prohlásil. Dodal, že všechno bylo v pořádku do doby, než mu partnerka podala jeho mobil, na němž chybělo pouzdro, v němž měl 50 tisíc korun, což byly peníze ušetřené z výkonu trestu, odkud se krátce předtím vrátil. Rozčililo ho to. „Kdyby mě neokradla, nestalo by se to. Nějakou jsem jí nasolil, to je pravda. Bum, bum, bum, a bylo to. Kopl jsem ještě do stolu a pak jsem odešel do společných sprch, které jsou na chodbě. Je pravda, že jí při mém odchodu tekla krev z nosu a byla rozčepýřená, ale byly to jen rány hřbetem ruky, žádné popelníky, střepy a podobně,“ hájil se Radek D. a obrátil se na obžalobu: „Nechci vás urazit, pane prokurátore, ale kdybych ji praštil tou nohou od stolu, tak ji zabiju. S tou by složili i mě.“

Radek D. u Krajského soudu v Plzni.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Líčení bude pokračovat v dalších dnech výslechem poškozené, svědků a znalců. Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl v případě uznání viny obžalovanému uložen trest odnětí svobody na 10,5 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.